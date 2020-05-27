Немецкое СМИ назвало США проигравшими от разрыва Договора об открытом небе

Соединенные Штаты Америки проиграют от того, что выходят из Договора об открытом небе. Об этом пишет немецкое издание Die Welt.

Автор статьи, которую переводит РИА Новости, полагает, что решение о разрыве договора президент США Дональд Трамп принял под давлением критиков, которые считают, что аналогичную слежку можно вести с помощью спутников, и недовольных отсутствием цифровых камер на Boeing WC-135, который участвует в программе "Открытое небо".

Из минусов, которые ожидают США, издание приводит два: потерю возможности летать над территорией РФ и обсуждать данные, полученные со спутников, по дипломатическим каналам. В то же время союзники США, как и прежде, продолжат наблюдение с самолетов и смогут использовать эту практику как политические жесты. В то же время на Москве ситуация не скажется, поскольку львиную долю полетов в рамках договора Россия совершала над Европой.

Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году представителями 23 государств-членов ОБСЕ. На сегодняшний день участниками договора являются 34 государства. Соглашение действует с 2002 года и позволяет странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга, совершая облеты территорий в соответствии с регламентами наблюдательных миссий.

21 мая американский президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу. При этом он обвинил Россию в невыполнении своих обязательств. В МИД РФ это предлог назвали надуманным.