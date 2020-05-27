Обнаружен "Москвич-2140" почти без пробега

Автомобильный блогер Roma Urraco разыскал очередную "капсулу времени". В этот раз обнаружен редкий "Москвич" с заводским индексом -2140.

Советский седан 1983 года выпуска почти все годы простоял в гараже. Автомобиль со скромным пробегом в 836 километров пребывает в отличном состоянии и "обут" в родную резину.

"Москвич-2140" окрашен в интересную оранжевую эмаль "Кентавр", на кузове отсутствуют очаги коррозии и какие-либо повреждения. Салон уникального экземпляра находится в потрёпанном виде, подкапотное пространство чистое, но под тонким слоем пыли.

Обычно под капотом -2140 располагался 1,5-литровый двигатель УЗАМ-412 мощностью 75 л.с. или дефорсированный 68-сильный мотор. Коробка передач ставилась "механическая" на четыре ступени.

"Сороковой" является глубоко модернизированной версией -408/412. Серийный выпуск модели начался в 1976 году и завершился в 1988 году в связи с появлением "Москвича-2141". Всего было собрано 818 тысяч машин семейства 2140.

Ранее мы рассказывали об одном из последних "Москвиче-412" ярко-зелёного цвета "Аллигатор".