Новости

Volkswagen будет продавать машины напрямую с завода 08:00
В Бурятии выявлен 51 новый случай COVID-19 07:59
Макрон выделил 8 миллиардов евро автомобильной промышленности Франции 07:50
Байден назвал Трампа дураком за "ложную мужественность" 07:25
Дела напавших на российских пограничников граждан КНДР направлены в суд 07:05
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций 07:05
Биолог: Не стоит стремиться побыстрее переболеть COVID-19 06:33
На Курилах завели дело о смерти школьницы, на которую упал кусок скалы 06:11
В шести населенных пунктах Чукотки ввели масочный режим 06:09
Один человек погиб во время стрельбы в центре Торонто 05:55
В МЧС предупредили о мошенничестве с противопожарными проверками 05:43
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков 05:30
В Польше из-за ограничений по COVID-19 некому собирать клубнику 05:18
Посольство РФ в США анонсировало три вывозных рейса 04:31
В Приморье начали проверку смерти беременной в больнице 04:31
Биолог посоветовала проверить три системы организма после COVID-19 04:25
Житель ЕАО пойдет под суд за фейк о коронавирусе 04:15
Мадуро объявил о смягчении карантина в Венесуэле 04:12
Экс-начальник миграционного отделения МВД Якутии пошел под суд 04:07
Twitter впервые отметил публикацию Трампа знаком недостоверности 03:36
Мэр Вашингтона запретила парад на День независимости в США 03:12
Трамп похвалил себя за хорошую работу в условиях пандемии 03:01
В ВОЗ рассказали о последствиях отказа США в финансировании 02:25
Пандемия и дожди могут привести к подорожанию индийского черного чая 01:57
SANA: Военные США и курды попали в засаду в Дейр-эз-Зоре 01:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 25 по 31 мая
Как соседям по даче разграничить участки
Как соседям по даче разграничить участки
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
В России начались клинические испытания препарата против коронавируса
27.05.2020 07:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Дела напавших на российских пограничников граждан КНДР направлены в суд

Текст: Ольга Журман

Заместителем Генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным утверждено обвинительное заключение по трем уголовным делам в отношении граждан КНДР. Дела переданы в суд, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о северокорейских рыбаках, напавших на сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю во время задержания за браконьерство в Японском море в сентябре 2019 года. Они оказали сопротивлении 11-ти российским пограничникам.

Экс-начальник миграционного отделения МВД Якутии пошел под суд

Но дела в отношении трех рыбаков расследовались отдельно, поскольку они, находясь в различных местах корабля, применили насилие, опасное для жизни и здоровья пограничников. Их уголовные дела направлены в Находкинский городской суд. Расследование уголовного дела о противоправных действиях, совершенных остальными, продолжается.

Расследование шло по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Северокорейские рыбаки вели незаконный промысел кальмара, были задержаны и доставлены в порт Находка.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Оператор "Северного потока-2" отреагировал на угрозу новых санкций
Из бюджета могут выделить дополнительные средства на выплаты медикам
Минкомсвязь опубликовала график вывозных рейсов до 6 июня
В конце недели на Москву обрушится рекордное количество осадков
Песков поделился своим опытом борьбы с коронавирусом
Пандемия грозит всплеском организованной преступности
Опубликовано видео допроса авторов провокации с "Бессмертным полком"