Дела напавших на российских пограничников граждан КНДР направлены в суд

Заместителем Генпрокурора РФ Дмитрием Демешиным утверждено обвинительное заключение по трем уголовным делам в отношении граждан КНДР. Дела переданы в суд, сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о северокорейских рыбаках, напавших на сотрудников пограничного управления ФСБ по Приморскому краю во время задержания за браконьерство в Японском море в сентябре 2019 года. Они оказали сопротивлении 11-ти российским пограничникам.

Но дела в отношении трех рыбаков расследовались отдельно, поскольку они, находясь в различных местах корабля, применили насилие, опасное для жизни и здоровья пограничников. Их уголовные дела направлены в Находкинский городской суд. Расследование уголовного дела о противоправных действиях, совершенных остальными, продолжается.

Расследование шло по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Северокорейские рыбаки вели незаконный промысел кальмара, были задержаны и доставлены в порт Находка.