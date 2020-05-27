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27.05.2020 15:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Вятке в деле бывшего вице-губернатора выявили новые факты взяток

Текст: Яна Шамаева

В деле бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко выявили четыре новых факта получения взяток. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Общая сумма этих "вознаграждений" составила 2,9 миллиона рублей.

Напомним, Андрея Плитко задержали 3 апреля этого года. По версии силовиков, осенью 2018 года чиновник создал организованную преступную группу, которая вымогала взятки у местных бизнесменов. Для этого он устраивал в разные министерства "своих" людей. Группа поставила на поток получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи с Кировгослесхозом.

Плитко задержали при получении очередной части взятки в 3,4 миллиона рублей. Деньги ему передал тогда еще министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин, которого позже отправили под домашний арест.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют другие эпизоды преступлений.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Киров

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