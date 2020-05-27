На Вятке в деле бывшего вице-губернатора выявили новые факты взяток

В деле бывшего вице-губернатора Кировской области Андрея Плитко выявили четыре новых факта получения взяток. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по региону.

Общая сумма этих "вознаграждений" составила 2,9 миллиона рублей.

Напомним, Андрея Плитко задержали 3 апреля этого года. По версии силовиков, осенью 2018 года чиновник создал организованную преступную группу, которая вымогала взятки у местных бизнесменов. Для этого он устраивал в разные министерства "своих" людей. Группа поставила на поток получение взяток от предпринимателей за заключение договоров купли-продажи с Кировгослесхозом.

Плитко задержали при получении очередной части взятки в 3,4 миллиона рублей. Деньги ему передал тогда еще министр лесного хозяйства Кировской области Алексей Шургин, которого позже отправили под домашний арест.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, выясняют другие эпизоды преступлений.