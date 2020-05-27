Число заразившихся COVID-19 на похоронах в Адыгее превысило 200

Количество пациентов с выявленным коронавирусом после состоявшихся недавно в Красногвардейском районе Адыгеи массовых похорон превысило две сотни и на сегодняшний день составило уже 203 человека. Об этом было заявлено во время очередного заседания регионального Оперативного штаба.

Как рассказал премьер-министр республики Александр Наролин, из 203 заразившихся коронавирусом 79 в данный момент находятся на стационарном лечении.

Сегодня в муниципальном образовании Красногвардейский район уже выставлено девять постов; против нарушителей санитарно-эпидемиологического режима составлено 167 административных протоколов, а в отношении трех действующих рынков и 199 магазинов введен постоянный контроль за исполнением предписаний. Глава РА Мурат Кумпилов поручил увеличить количество санитарных обработок в районе и усилить сотрудниками МЧС наряды местных правоохранительных органов.

Как уже сообщалось, первого мая на похоронах в ауле Бжедугхабль собралось более 500 человек - жители соседних населенных пунктов и Кубани. После церемонии некоторые гости обратились в больницу с признаками недомогания, где им диагностировали COVID-19, однако от госпитализации они отказались. Вскоре число выявленных с коронавирусом стало резко возросло. А 21 мая скончался один из участников этой процессии - 27-летний житель Красногвардейского района, у которого выявили коронавирус.

В тот же день глава района Альберт Османов подал в отставку. Исполняющим обязанности был назначен его заместитель Темур Губжоков.

Сотрудники СУ СКР по РА возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района. Ему предъявлено обвинение в халатности при исполнении должностных обязанностей (часть 1 статьи 293 УК РФ). По версии следствия, глава поселения не принял ограничительных мер с целью снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции.