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27.05.2020 17:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Число заразившихся COVID-19 на похоронах в Адыгее превысило 200

Текст: Александр Ершов
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Количество пациентов с выявленным коронавирусом после состоявшихся недавно в Красногвардейском районе Адыгеи массовых похорон превысило две сотни и на сегодняшний день составило уже 203 человека. Об этом было заявлено во время очередного заседания регионального Оперативного штаба.

Фото: iStock
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Как рассказал премьер-министр республики Александр Наролин, из 203 заразившихся коронавирусом 79 в данный момент находятся на стационарном лечении.

Сегодня в муниципальном образовании Красногвардейский район уже выставлено девять постов; против нарушителей санитарно-эпидемиологического режима составлено 167 административных протоколов, а в отношении трех действующих рынков и 199 магазинов введен постоянный контроль за исполнением предписаний. Глава РА Мурат Кумпилов поручил увеличить количество санитарных обработок в районе и усилить сотрудниками МЧС наряды местных правоохранительных органов.

Как уже сообщалось, первого мая на похоронах в ауле Бжедугхабль собралось более 500 человек - жители соседних населенных пунктов и Кубани. После церемонии некоторые гости обратились в больницу с признаками недомогания, где им диагностировали COVID-19, однако от госпитализации они отказались. Вскоре число выявленных с коронавирусом стало резко возросло. А 21 мая скончался один из участников этой процессии - 27-летний житель Красногвардейского района, у которого выявили коронавирус.

В тот же день глава района Альберт Османов подал в отставку. Исполняющим обязанности был назначен его заместитель Темур Губжоков.

Сотрудники СУ СКР по РА возбудили уголовное дело в отношении главы Садовского сельского поселения Красногвардейского района. Ему предъявлено обвинение в халатности при исполнении должностных обязанностей (часть 1 статьи 293 УК РФ). По версии следствия, глава поселения не принял ограничительных мер с целью снижения рисков завоза и распространения коронавирусной инфекции.

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