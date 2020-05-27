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27.05.2020 13:42
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Треснула справка

На Кубани районных руководителей обвинили в эксплуатации аварийной школы
Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 113(8167)
В Павловском районе края в суд направлено дело в отношении заместителя главы муниципалитета по социальным вопросам Елены Киселевой и директора муниципального казенного учреждения, отвечающего за техническое состояние объектов образования, Светланы Долженко.

Они входили в состав межведомственной комиссии по подготовке учебных заведений к новому учебному году, причем замглавы района - в ранге ее председателя. Теперь обе обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Фото: iStock / Choreograph
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Поводом для возбуждения дела стали материалы прокурорской проверки и серия публикаций в нашей газете ("Почему кубанские станицы приходят в упадок" - "РГ" от 27.12.2019, "Не пришлись к селу" - "РГ" от 14.01 и "Станица в остатке" - "РГ" от 26.02.2020).

Напомним, осенью родители учеников СОШ № 12, узнав, что дети экстренно переводятся в другое учебное заведение, создали "штаб сопротивления" и написали в "Российскую газету". Родители возмутились тем, что принятое без замечаний к началу учебного года здание школы спустя два месяца признали аварийным. По станице поползли слухи, что якобы этот участок приглянулся предпринимателям и его "освобождают" от детей.

Проведенная прокуратурой экспертиза подтвердила: старое здание действительно пришло в негодность - по фундаменту поползли трещины, поэтому заниматься здесь детям стало небезопасно. Дело возбудили в феврале, а вскоре суд отстранил Киселеву от занимаемой должности на два месяца. "Это было сделано по нашему ходатайству, чтобы она не препятствовала установлению истины", - пояснил следователь Павловского межрайонного отдела краевого СУ СКР Александр Рунец. По его словам, обвиняемые отрицают свою вину, но их обличают материалы восьмитомного уголовного дела.

Родители, узнав о переводе детей  в другую школу, создали "штаб  сопротивления" и написали в "РГ"

А на днях официальный сайт Генпрокуратуры РФ возвестил о завершении расследования: "По иску прокурора Павловским районным судом вынесено решение о том, что указанная школа является аварийной ввиду наличия множественных дефектов и повреждений в строительных конструкциях зданий, что свидетельствовало об исчерпании их несущей способности и возможности внезапного обрушения в случае дальнейшего развития трещин, ее эксплуатация запрещена".

По словам Павловского районного прокурора Владимира Парпулы, с 13 января учебный процесс в СОШ № 12 проходил в здании районной школы искусств.

- Но потом из-за карантина дети учились дистанционно, - говорит прокурор. - Теперь занятия возобновятся уже в новом учебном году. Учиться ребята будут по-прежнему в школе искусств. А новое здание СОШ № 12 на 450 мест, как и хотели родители, появится на прежнем месте. Под нашим контролем прошел аукцион на разработку проектно-сметной документации, срок выполнения работ с учетом прохождения госэкспертизы определен до первого ноября 2020 года, после чего мы тщательно будем вести надзор за строительством.

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Что касается судебного процесса по делу о допущенной местными чиновниками халатности, Владимир Парпула поясняет суть предъявленных обвинений.

- Последствия действий чиновниц выразились в создании помех и сбоев в работе школы, дезорганизации учебного процесса, а в результате - в нарушении конституционных прав и свобод граждан, - убежден он. - Своими действиями обе они подорвали авторитет власти, за что и должны нести ответственность по закону.

Кстати

Санкции ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") предусматривают наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Расследования Татьяны Павловской

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