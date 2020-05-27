В Павловском районе края в суд направлено дело в отношении заместителя главы муниципалитета по социальным вопросам Елены Киселевой и директора муниципального казенного учреждения, отвечающего за техническое состояние объектов образования, Светланы Долженко.

Они входили в состав межведомственной комиссии по подготовке учебных заведений к новому учебному году, причем замглавы района - в ранге ее председателя. Теперь обе обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность").

Поводом для возбуждения дела стали материалы прокурорской проверки и серия публикаций в нашей газете ("Почему кубанские станицы приходят в упадок" - "РГ" от 27.12.2019, "Не пришлись к селу" - "РГ" от 14.01 и "Станица в остатке" - "РГ" от 26.02.2020).

Напомним, осенью родители учеников СОШ № 12, узнав, что дети экстренно переводятся в другое учебное заведение, создали "штаб сопротивления" и написали в "Российскую газету". Родители возмутились тем, что принятое без замечаний к началу учебного года здание школы спустя два месяца признали аварийным. По станице поползли слухи, что якобы этот участок приглянулся предпринимателям и его "освобождают" от детей.

Проведенная прокуратурой экспертиза подтвердила: старое здание действительно пришло в негодность - по фундаменту поползли трещины, поэтому заниматься здесь детям стало небезопасно. Дело возбудили в феврале, а вскоре суд отстранил Киселеву от занимаемой должности на два месяца. "Это было сделано по нашему ходатайству, чтобы она не препятствовала установлению истины", - пояснил следователь Павловского межрайонного отдела краевого СУ СКР Александр Рунец. По его словам, обвиняемые отрицают свою вину, но их обличают материалы восьмитомного уголовного дела.

Родители, узнав о переводе детей в другую школу, создали "штаб сопротивления" и написали в "РГ"

А на днях официальный сайт Генпрокуратуры РФ возвестил о завершении расследования: "По иску прокурора Павловским районным судом вынесено решение о том, что указанная школа является аварийной ввиду наличия множественных дефектов и повреждений в строительных конструкциях зданий, что свидетельствовало об исчерпании их несущей способности и возможности внезапного обрушения в случае дальнейшего развития трещин, ее эксплуатация запрещена".

По словам Павловского районного прокурора Владимира Парпулы, с 13 января учебный процесс в СОШ № 12 проходил в здании районной школы искусств.

- Но потом из-за карантина дети учились дистанционно, - говорит прокурор. - Теперь занятия возобновятся уже в новом учебном году. Учиться ребята будут по-прежнему в школе искусств. А новое здание СОШ № 12 на 450 мест, как и хотели родители, появится на прежнем месте. Под нашим контролем прошел аукцион на разработку проектно-сметной документации, срок выполнения работ с учетом прохождения госэкспертизы определен до первого ноября 2020 года, после чего мы тщательно будем вести надзор за строительством.

Что касается судебного процесса по делу о допущенной местными чиновниками халатности, Владимир Парпула поясняет суть предъявленных обвинений.

- Последствия действий чиновниц выразились в создании помех и сбоев в работе школы, дезорганизации учебного процесса, а в результате - в нарушении конституционных прав и свобод граждан, - убежден он. - Своими действиями обе они подорвали авторитет власти, за что и должны нести ответственность по закону.

Кстати

Санкции ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность") предусматривают наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.