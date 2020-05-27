Старт сезона в КХЛ намечен на 2 сентября

Континентальная хоккейная лига сообщила клубам, что старт сезона 2020/21 намечен на 2 сентября.

Как сообщает сайт КХЛ, эта дата согласована с Федерацией хоккея России. Но пока она является предварительной, поскольку старт сезона будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, а также от снятия ограничительных мер в регионах.

"Лига внимательно следит за ситуацией и в случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников Чемпионата, будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения", - говорится в сообщении.

Нынешний чемпионат КХЛ был приостановлен на стадии плей-офф, позже лига приняла решение о досрочном завершении сезона без определения победителя.

В сезоне 2020/21 в турнире примут участие 23 клуба. Из-за прекращения финансирования следующий сезон пропустит "Адмирал" из Владивостока.