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27.05.2020 18:18
Рубрика: Спорт

Старт сезона в КХЛ намечен на 2 сентября

Текст: Максим Домчев
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Континентальная хоккейная лига сообщила клубам, что старт сезона 2020/21 намечен на 2 сентября.

Фото: РИА Новости
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Как сообщает сайт КХЛ, эта дата согласована с Федерацией хоккея России. Но пока она является предварительной, поскольку старт сезона будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране из-за пандемии коронавируса, а также от снятия ограничительных мер в регионах.

"Лига внимательно следит за ситуацией и в случае изменения ее в сторону ужесточения ограничительных мер в местах проведения матчей или возникновения рисков для здоровья участников Чемпионата, будет сделана необходимая корректировка по срокам и условиям его проведения", - говорится в сообщении.

Нынешний чемпионат КХЛ был приостановлен на стадии плей-офф, позже лига приняла решение о досрочном завершении сезона без определения победителя.

В сезоне 2020/21 в турнире примут участие 23 клуба. Из-за прекращения финансирования следующий сезон пропустит "Адмирал" из Владивостока.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Чемпионат КХЛ 2019/2020

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