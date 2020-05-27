В Минске рассчитывают на отмену роуминга с Россией в сентябре

Изменения сроков, установленных "дорожной картой" отмены роуминга в Союзном государстве, не планируется, несмотря на замедление документального оформления соглашений из-за COVID-19, подтвердили 27 мая БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации Беларуси.

Как ранее информировал "СОЮЗ", Москва и Минск уже три года работают над отменой роуминга на территории Союзного государства. В декабре прошлого года и была утверждена соответствующая "дорожная карта".

Она, прежде всего, пояснили в отраслевом министерстве, предусматривает в сентябре 2020 года одномоментное вступление в силу договоренностей, достигнутых по итогам трех этапов. Первый этап, уточнили эксперты, предполагает установление единой ставки международного интерконнекта для роуминговых звонков во взаиморасчетах операторов связи Беларуси и России. Второй этап - снижение операторами двух стран межоператорских оптовых тарифов на услуги международного роуминга (голос, смс, передача данных). А третий этап - предусматривает формирование операторами сотовой связи Союзного государства абонентских розничных тарифов на услуги международного роуминга.

Как пояснили агентству в Минсвязи, по результатам выполнения первого и второго этапов ожидается подписание 22 соглашений между операторами связи двух государств.

В настоящее время, уточнили в министерстве, реализация первого и второго этапов продолжается, хотя и отмечается отставание от намеченного графика. "Ряд соглашений первого этапа подписан, большинство соглашений второго этапа в статусе высокой степени согласования, операторы электросвязи двух стран находятся в постоянном дистанционном контакте для поиска решений их подписания", - констатировали эксперты.

Что касается заключительного этапа "дорожной карты", то он должен завершиться в августе, уточняет агентство.