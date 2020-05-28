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Дети пытались получить способности Человека-паука через укус черной вдовы

Новости
    28.05.2020, 17:27
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Трое братьев 8, 10 и 12 лет из боливийской деревни Чаянта во время выпаса коз нашли в траве паука вида черная вдова, который напомнил им историю становления супергероя Человека-паука. Об этом пишет местное издание Telemundo.

Фото: instagram.com/ psychboz
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Ребята решили: раз Питер Паркер в результате укуса обрел суперсилы, то им тоже стоит испытать судьбу.

Сообщается, что насекомое было не агрессивным и попыталось ретироваться, но дети в своем стремлении обрести сверхспособности проявили небывалое рвение и воспользовались палкой, чтобы его разозлить.

Поставленная задача была достигнута - все трое были укушены, но вместо прилива сил, "паучьего чутья" и возможности вырабатывать паутину они получили повышенную температуру, ломоту в мышцах и тремор.

Благо, мать несостоявшихся Мстителей, собиравшая неподалеку хворост, смогла оперативно оценить обстановку и отвезти бедолаг в ближайшую больницу, где им оказали медицинскую помощь.

В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает. Но теперь министерство здравоохранения Боливии призывает родителей проводить разъяснительные беседы с детьми о том, что не всему показанному в фильмах и напечатанному в комиксах нужно верить. Для пущей убедительности было бы, конечно, неплохо привлечь к этой просветительской кампании Тома Холланда и Скарлетт Йоханссон.

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