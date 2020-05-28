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В "Человеке-пауке 2" мог появиться Гидромен: как он мог выглядеть

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    28.05.2020, 17:10
Текст:   Богдан Бобров

Художник Джерад Маранц, долгое время сотрудничавший с Sony, опубликовал в Instagram серию концепт-артов, на которых он изобразил злодея со сверхспособностями по имени Гидромен.

По словам иллюстратора, на ранних этапах производства фильма "Человек-паук: Вдали от дома" планировалось включить этого персонажа в повествование.

Маранц предлагал наделить антагониста способностью "отращивать" дополнительные конечности и даже головы.

На втором наброске противник дружелюбного соседа показан жертвой неудачного научного эксперимента.

Третий скетч демонстрирует вариант, наиболее близкий к комиксам.

В итоге, сюжет картины решили не перегружать еще одним суперзлодеем, а наработки были использованы для создания водяного элементаля в одной из сцен в Венеции.

До этого Гидромен достаточно часто встречался в медиапроектах, связанных с Человеком-пауком. Возможно, его появление еще состоится в триквеле.

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