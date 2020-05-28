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28.05.2020 12:31
Рубрика: Легковые авто

Nissan официально заявил о ликвидации бренда Datsun в России

Текст: Константин Руссов
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Nissan в рамках пресс-конференции, посвящённой итогам 2019 финансового года, рассказала о своих планах по развитию компании до 2023 года, которые направлены на рост продажи и повышение капитализации бизнеса.

Реформация включает в себя сокращение производственных мощностей на 20% и корректировка выпуска новых автомобилей до 5.4 миллиона в год. Напомним, уже закрыт завод в Индонезии, в настоящее время компания проводит подготовку к консервации площадки в испанской Барселоне. Следствием этого пункта должно стать повышение эффективности работы оставшихся предприятий.

Фото: iStock
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Nissan также намерен сократить линейку автомобилей с 69 до 55 моделей по всему миру - нерентабельные будут отправлены в отставку. В частности, будет ликвидирован бюджетный суббренд Datsun, в том числе на российском рынке. Приоритетными регионами для развития бизнеса Nissan назвали Северную Америку, Китай и Японию.

Основной инвестиционный поток будет направлен на развитие автомобилей сегментов C и D, электромобилей и спортивных моделей. В ближайшие 1.5 года Nissan планирует выпуск "12 новых автомобилей". Вероятно, в их числе окажутся и упомянутые 2 электрифицированные машины и 4 гибрида e-Power. К 2023 году компания рассчитывает продать более миллиона "зелёных" автомобилей.

Также в компании рассказали, что активно ведётся усовершенствование и внедрение систем помощи водителю ProPilot.

Ранее "РГ" публиковала план по выживанию альянса Renault-Nissan-Mitsubishi: партнёры пришли к схеме работы "эталон-аналог", основная цель которой - максимальная унификация автомобилей, выпускающихся каждой из компаний Альянса.

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#Nissan #Datsun