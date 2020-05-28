Предшественник Chevrolet Niva: один из первых прототипов ВАЗ-2123

В Сети опубликован любопытные фото прототипа ВАЗ-2123 - Lada Niva-2. Этот экземпляр является одним из трёх предсерийных моделей серии 100А.

У внедорожника разбито несколько стёкол, отсутствуют дверные ручки и боковые зеркала. Известно, что данный образец в 2014 году выставляли на продажу в Санкт-Петербурге за 8 или 18 тысяч рублей. Дальнейшая судьба машины неизвестна.

От более ранней "сотой" серии прототипы с приставкой "А" отличались передней подвеской. Если изначально планировалось применять подвеску типа McPherson, то позже её заменили на конструкцию от "классической" Lada Niva-1. Затем на последующих прототипах внедрили иную конструкцию двери багажника, другую головную оптику и решетку радиатора.

Напомним, премьера Lada Niva-2 состоялась в 1998 году. До 2002 года модель под маркой Lada выпускали на мощностях опытно-промышленного производства АвтоВАЗа. За это время было собрано по обходным технологиям около 800 машин. В 2002 году на СП GM-AvtoVAZ стартовало серийное производство Niva под эмблемой Chevrolet. Chevrolet Niva пережила крупную модернизацию в 2009 году.

В конце 2019 года АвтоВАЗ выкупил долю (50% акций) СП за скромные (по меркам автопрома) 411 млн рублей и вернул бренд Niva. Уже в апреле 2020 года АвтоВАЗ переименовал завод GM-AvtoVAZ в Лада Запад Тольятти (ЛЗТ), а внедорожник Niva поменял фамилию на Lada. Производство Lada Niva-2 продлено до 2023 года, на конец текущего года запланирован рестайлинг под фирменный Х-стиль Lada.

В данный момент автомобиль предлагается от 686 000 рублей. Он оснащается 1,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 80 л.с., механической пятиступенчатой коробкой передач, постоянным полным приводом, раздаточной коробкой с понижающей передачей и блокировкой межосевого дифференциала.