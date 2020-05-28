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28.05.2020 22:37
Рубрика: В мире

Принц Гарри и Меган Маркл попросили денег у принца Чарльза

Текст: Ольга Онежская
Фото: Mark Blinch/Reuters Фото: Mark Blinch/Reuters
Фото: Mark Blinch/Reuters

Принц Гарри и Меган Маркл обратились за финансовой поддержкой к принцу Уэльскому Чарльзу. Как сообщает издание Daily Mail, Чарльз уже некоторое время оплачивает охрану своего сына и невестки, потому что у них самих на это денег не хватает.

Фото: AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS
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"Они ожидали, что британские налогоплательщики будут продолжать оплачивать счета за их охрану, но после у них из-под ног вытащили коврик, и им пришлось попросить принца Чарльза вмешаться", - рассказал изданию источник.

По его словам, благодаря помощи отца, принц Гарри наконец смог начать возвращать долг Королевскому казначейству за оплату работ по реконструкции английской усадьбы Фрогмор-хаус, которую подарила супругам Елизавета II . Напомним, что она обошлась британским налогоплательщикам в 2,4 миллиона фунтов.

Герцог и герцогиня Сассекские заявили о намерении снять с себя полномочия королевской семьи и стать финансово независимыми в январе 2020 года. После длительных обсуждений они получили это право и покинули Соединенное Королевство, чем вызвали недовольство британской общественности.

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