Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь". Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области.

Эту девочку искали всем регионом. Спасатели, полицейские, бойцы Росгврардии, военнослужащие Псковского гарнизона и волонтеры прочесывали территорию вокруг садоводства, Следственный комитет сразу же возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Не потому что надежды не было, наоборот, возбуждение уголовного дела в таких случаях дает возможность следователям провести весь комплекс мероприятий.

На трассах были расклеены ориентировки с фотографией девочки. Со слов родителей полицейские записали ориентировку: была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

До последнего все надеялись на благополучный исход, тем не менее, с первого дня водоемы недалеко от садоводства стали проверять водолазы. На пятый день поиски дали результат.

В ближайшее время судмедэксперты установят причины смерти девочки, а Следственный комитет, изучив все материалы, примет процессуальное решение.