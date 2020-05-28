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28.05.2020 15:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Пропавшую в Псковской области девочку нашли мертвой

Текст: Вера Черенева (Псковская область)

В Псковской област было обнаружено тело трехлетней девочки, которая пять дней назад пропала в садоводстве "Кебь". Тело ребенка нашли в реке, сообщили "РГ" в Следственном комитете по Псковской области.

Эту девочку искали всем регионом. Спасатели, полицейские, бойцы Росгврардии, военнослужащие Псковского гарнизона и волонтеры прочесывали территорию вокруг садоводства, Следственный комитет сразу же возбудил уголовное дело по статье "Убийство". Не потому что надежды не было, наоборот, возбуждение уголовного дела в таких случаях дает возможность следователям провести весь комплекс мероприятий.

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На трассах были расклеены ориентировки с фотографией девочки. Со слов родителей полицейские записали ориентировку: была одета в розовое платье, бордовые колготки, розовые сандалии.

До последнего все надеялись на благополучный исход, тем не менее, с первого дня водоемы недалеко от садоводства стали проверять водолазы. На пятый день поиски дали результат.

В ближайшее время судмедэксперты установят причины смерти девочки, а Следственный комитет, изучив все материалы, примет процессуальное решение.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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