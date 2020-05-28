Суд не стал арестовывать петербуржца, пожарившего сосиски на Вечном огне

В Кронштадте суд не стал арестовывать мужчину, который несколько дней назад в компании двух девушек пожарил сосиски на Вечном огне над братской могилой, сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Эта история прогремела на всю страну. Напомним, несколько дней назад мужчина и две его подруги приехали на Якорную площадь в Кронштадте, взяли шампуры и пошли жарить на Вечном огне сосиски и зефир. Действия троицы попали на записи камер видеонаблюдения и вызвали бурю негодования среди горожан.

Полицейские оперативно задержали всех троих участников. Первоначально их действия в правоохранительных органах расценивали как вандализм. Затем Следственный комитет, который принял материалы дела, увидел в обстоятельствах случившегося надругательство над могильным сооружением. Это более тяжкая статья, она предусматривает до пяти лет лишения свободы.

К слову, сами мужчина и две девушки уже общаясь со следователями заявили, что даже не понимали сути своих действий. В частности, для мужчины стало открытием, что Вечный огонь горит над братской могилой.