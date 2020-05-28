В Выборге чиновницу отправили под домашний арест за смерть семьи при пожаре

В городе Выборг Ленинградской области под домашний арест отправили начальницу отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, сообщает пресс-служба регионального СК. В следствии считают, что чиновница халатно отнеслась к материалам о быте многодетной семьи и вовремя не подняла тревогу. В конце апреля вся семья погибла при пожаре.

Напомним, шестеро детей и их родители погибли 29 апреля при пожаре в частном доме.

В ходе расследования сотрудники СК выяснили, что в Выборге эту семью хорошо знали, более того, за несколько месяцев до трагедии, чиновники проверяли условия, в которых проживали дети.

Условия были плохими. Вся семья жила в частном доме, причем, не в капитальной постройке, дети с родителями ютились в мансарде на втором этаже. Там были серьезные проблемы с проводкой, мансарда не была предназначена для круглогодичного проживания, да и в самих помещениях царила антисанитария.

Тем не менее, как считают в следствии, в профильном отделе районной администрации при получении данных об условиях жизни семьи, не предприняли никаких мер. Конечно, возможностей у районных чиновников не так много, но в следствии считают серьезным просчетом и то, что начальница отдела никуда не сообщила, в каких условиях живут люди.

После трагедии в отношении чиновницы завели дело о халатности.