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28.05.2020 12:05
Проект: В регионах

Астраханская область сохранит поддержку соцсферы в условиях коронакризиса

Текст: Наталья Коротченко
В условиях борьбы с распространением коронавируса Астраханская область сохранит приоритет проектов поддержки социальной сферы и продолжит развивать "точки роста" экономики. Об этом заявил губернатор Игорь Бабушкин в докладе перед депутатами Облдумы, который состоялся в режиме видеообращения.
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

- Коронакризис, как принято сейчас говорить, будет показывать негативное влияние на социально-экономическое развитие региона, страны, да и всего мира очень долго, - заявил Игорь Бабушкин. - Но трудности, с которыми мы сталкиваемся, - не повод отказываться от наших планов: нам придется их корректировать.

По его мнению, в этом процессе важным является анализ работы региона в 2019 году: ВВП увеличился на один процент до 580 миллиардов рублей, объемы сельхозпродукции - на два процента до 46 миллиардов рублей, промпроизводства - на три процента.

Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области
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В прошедшем году удалось восстановить работу судозавода в поселке Красные Баррикады, где сейчас трудится более 700 человек, построить новую школу в селе Началово на 800 учащихся и четыре детских сада: в городе и двух районах.

Результатом нацпроекта "Здоровье" стало снижение смертности от инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца. В развитие спорта вложен один миллиард рублей: открыт стадион в Приволжском районе, центры ГТО, спортплощадки.

- Была пересмотрена система мер соцподдержки: 215 тысяч жителей области стали пользоваться расширенным пакетом соцпомощи. В целом, соцвыплаты получили 360 тысяч астраханцев, - отметил Бабушкин.

Кроме того, началось строительство домов на 144 квартиры для детей-сирот, 80 астраханцев переселили из аварийного жилья, многодетные семьи получили 1006 земельных участков.

Между тем, напряженная ситуация складывается в сфере малого и среднего бизнеса.

- По итогам года у нас были неплохие результаты, но двухмесячный простой поставил многие предприятия на грань выживания. Мы разработали комплекс мер поддержки бизнеса, которые предварительно оцениваются в 600 млн рублей.

Губернатор перечислил несколько возможных "точек роста" экономики - это сельское хозяйство судостроение, добыча углеводородов, международные грузоперевозки, потенциал которых позволит региону развиваться даже в непростых условиях.

- Будьте уверены в том, что мы решим все проблемы, связанные с пандемией коронавируса, - подчеркнул Игорь Бабушкин.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

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