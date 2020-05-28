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28.05.2020 14:37
Рубрика: Власть

Сайты с оправданием экстремизма будут блокировать

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуме подготовили законодательный ответ на действия тех интернет-ресурсов, которые в ходе акции "Бессмертный полк" стали пропагандировать нацистских преступников и оправдывали действия тех, кто разместил фото нацистов вместо ветеранов. Готова инициатива о блокировке ресурсов, где такого рода проявления экстремизма оправдываются.
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Об этом сообщил глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ Василий Пискарев.

Комиссия установила, что информацию с оправданием экстремистской деятельности распространяли представители зарубежных правозащитных организаций и СМИ, в том числе через интернет. Это делалось "по соображениям политического, идеологического, религиозного характера", отметил Пискарев.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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В качестве примера он привел недавнюю ситуацию, когда ряд западных СМИ пытались оправдать размещение фото нацистских преступников на сайте "Бессмертного полка".

- Мы совсем недавно наблюдали чудовищную картину, когда во время прохождения акции "Бессмертный полк" стали пропагандировать и нацистских преступников, - напомнил Пискарев. - Мы считаем, что это недопустимо, поэтому разработана инициатива, по которой эти сайты, ресурсы, которые пропагандируют, оправдывают такие действия, должны быть заблокированы.

В связи с этим комиссия предлагает поправки, которые предусматривает ограничение доступа к информации, содержащей обоснование или оправдание осуществления экстремистской или террористической деятельности. Соответствующее решение сможет принимать Генеральный прокурор РФ или его заместители. В ближайшее время поправки будут внесены в Госдуму, анонсировал глава комиссии.

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