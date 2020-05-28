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Создатель "Банд Лондона" приступил к работе над боевиком

Новости
    28.05.2020, 18:19
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Гарет Эванс, один из сценаристов и режиссеров нашумевшего британского сериала "Банды Лондона" (Gangs of London), который имеет определенные шансы на продление на второй сезон, не терял времени даром и начал думать над новым проектом, когда "Банды Лондона" были на этапе постпродукции, сообщает портал Den of Geek.

Фото: kinopoisk.ru
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Самоизоляция, стремительно настигшая Соединенное Королевство, дала ему возможность сосредоточиться на новой задумке еще пять месяцев назад. На настоящее время известно, что речь идет о боевике с элементами триллера, который, по выражению Эванса, станет "немного более мейнстримным", чем остальные его работы. Фильм обещает быть забавным, с толикой черного юмора, а сами события развернутся за два дня до Рождества.

Эванс не стал отрицать прослеживающийся параллелей с "Крепким орешком", но отметил, что на него гораздо большее влияние оказал Шейн Блэк, создавший сценарии к "Смертельному оружию", "Поцелую навылет", "Железному человеку 3" и "Славным парням" (2016).

В команду его проекта войдут специалисты, с которыми у него есть опыт сотрудничества - продюсерами станут Эд Талфан (с которым Эванс работал над "Апостолом" и пятым эпизодом "Банд Лондона") и Арам Терцакян (его коллега по "Рейду").

Постановщик трюков также известен - это Джуд Пойер, ответственный за хореографию боев в "Бандах Лондона", уже приступивший к разработке брутальных сцен. Сам Эванс говорит, что зрелище получится невероятно захватывающее, но весь фильм, естественно, к этому не сводится, сюжетная сторона также будет на уровне.

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