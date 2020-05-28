Создатель "Банд Лондона" приступил к работе над боевиком

Гарет Эванс, один из сценаристов и режиссеров нашумевшего британского сериала "Банды Лондона" (Gangs of London), который имеет определенные шансы на продление на второй сезон, не терял времени даром и начал думать над новым проектом, когда "Банды Лондона" были на этапе постпродукции, сообщает портал Den of Geek.

Самоизоляция, стремительно настигшая Соединенное Королевство, дала ему возможность сосредоточиться на новой задумке еще пять месяцев назад. На настоящее время известно, что речь идет о боевике с элементами триллера, который, по выражению Эванса, станет "немного более мейнстримным", чем остальные его работы. Фильм обещает быть забавным, с толикой черного юмора, а сами события развернутся за два дня до Рождества.

Эванс не стал отрицать прослеживающийся параллелей с "Крепким орешком", но отметил, что на него гораздо большее влияние оказал Шейн Блэк, создавший сценарии к "Смертельному оружию", "Поцелую навылет", "Железному человеку 3" и "Славным парням" (2016).

В команду его проекта войдут специалисты, с которыми у него есть опыт сотрудничества - продюсерами станут Эд Талфан (с которым Эванс работал над "Апостолом" и пятым эпизодом "Банд Лондона") и Арам Терцакян (его коллега по "Рейду").

Постановщик трюков также известен - это Джуд Пойер, ответственный за хореографию боев в "Бандах Лондона", уже приступивший к разработке брутальных сцен. Сам Эванс говорит, что зрелище получится невероятно захватывающее, но весь фильм, естественно, к этому не сводится, сюжетная сторона также будет на уровне.