Трубоукладчик "Академик Черский" вернулся в немецкий порт Мукран

Трубоукладчик "Академик Черский", который сегодня вышел из логистического центра "Северного потока-2", порта Муркан в Германии, и встал на рейд у немецкого берега, вернулся обратно на базу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные порталов отслеживания судов.

Как ранее сообщала "РГ", пока "Академик Черский" выдвинулся в залив Прорер Вик напротив Бинца его место и причала занимала трубоукладочная баржа "Фортуна" российского АО МРТС.

Напомним, именно в Мукране хранятся трубы для российского газопровода. "Академик Черский", который считается основным претендентом на достройку "Северного потока-2", прибыл сюда 12 мая, совершив переход с Дальнего Востока.

Проект был завершен только на 93% из-за введенных США санкций против российских морских трубопроводов в Европу. Поскольку под ограничения попали европейские морские суда, им понадобилась альтернатива.