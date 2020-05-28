Twitter объяснил, почему пометил посты Трампа как неправду

Социальная сеть Twitter объяснила, почему отметила два поста президента США Дональда Трампа о голосовании по почте в Калифорнии как не неправду.

"Мы добавили пометку к двум публикациям президента США Дональда Трампа о планах голосования по почте в Калифорнии в рамках усилий по обеспечению нашей политики в отношении честности общественных мероприятий. Мы считаем, что эти твиты могут привести избирателей в замешательство относительно того, что им нужно сделать, чтобы получить бюллетень и принять участие в избирательном процессе", - заявили в службе безопасности соцсети.

Напомним, что ранее под сообщениями Трампа о том, что голосование по почте приводит к значительным фальсификациям, появился автоматический призыв о проверке фактов. Теперь под этими публикациями висит восклицательный знак в голубом кружке с надписью: "Посмотрите факты о голосовании по почте". Ссылка в подписи ведет на специальную страницу Twitter со статьей Politico "Трамп делает необоснованные заявления, что голосование по почте приводит к фальсификации результатов". Далее следует краткая выдержка от Twitter, перечисляющая, что именно некорректно сказал президент.

В ответ на подобные действия Twitter хозяин Белого дома заявил, что может начать строго регулировать или вовсе закрыть социальные сети, если они продолжат заглушать голоса консерваторов.