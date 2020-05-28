В Литве продают идеальный дизельный "Москвич-2141"

В Вильнюсе (Литва) выставили на продажу "Москвич-2141" под экспортным названием Aleko. За красный хэтчбек просят демократичные 2500 евро, что соответствует 195 000 рублей по нынешнему курсу.

Известно, что "Москвич-2141" 1993 года выпуска с пробегом 45 тысяч километров эксплуатировался первые три года, но позже, по сути, пылился в гараже.

Автомобиль пребывает в отличном состоянии. Подкапотное пространство с дизельным 1,8-литровым двигателем отмытое, в багажнике лежат запасные колёса. Сам кузов без намёка на коррозию, сколы и царапины отсутствуют. Салон с серой отделкой находится в ухоженном виде.

Напомним, модель выпускалась в период с 1986 по 1998 годы на Автомобильном заводе имени Ленинского Комсомола (АЗЛК).

Ранее "РГ" рассказывала о "Москвиче" 1990 года выпуска в полном "сохране" и со скромным пробегом.