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28.05.2020 16:00
Рубрика: Российский автопром

В Литве продают идеальный дизельный "Москвич-2141"

Текст: Валерий Карташов

В Вильнюсе (Литва) выставили на продажу "Москвич-2141" под экспортным названием Aleko. За красный хэтчбек просят демократичные 2500 евро, что соответствует 195 000 рублей по нынешнему курсу.

Известно, что "Москвич-2141" 1993 года выпуска с пробегом 45 тысяч километров эксплуатировался первые три года, но позже, по сути, пылился в гараже.

Фото: скриншот с youtube.com
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Автомобиль пребывает в отличном состоянии. Подкапотное пространство с дизельным 1,8-литровым двигателем отмытое, в багажнике лежат запасные колёса. Сам кузов без намёка на коррозию, сколы и царапины отсутствуют. Салон с серой отделкой находится в ухоженном виде.

Напомним, модель выпускалась в период с 1986 по 1998 годы на Автомобильном заводе имени Ленинского Комсомола (АЗЛК).

Ранее "РГ" рассказывала о "Москвиче" 1990 года выпуска в полном "сохране" и со скромным пробегом.