Volkswagen представил новый кроссовер Nivus

В Бразилии состоялась официальная премьера новой модели Volkswagen - Nivus. Nivus - кроссовер, который сначала будет продаваться в Южной Америке, но позже должен получить статус глобального.

В основе VW Nivus лежит платформа MQB-A0, на которой, напомним, скроены зарубежный Polo, хэтчбек Scala, "паркетник" T-Cross. Длина новинки составляет 4266 мм, ширина - 1757 мм, высота - 1493 мм, размер колёсной базы - 2566 мм.

Для сравнения, T-Cross, тоже представленный на рынке Бразилии, имеет габариты 4199 х 1760 х 1568 мм, колёсная база - 2651 мм. "Европеец" T-Roc уступает по длине, у него в активе 4 234 мм, но зато превосходит новинку по колёсной базе и ширине - 2603 и 1819 мм соответственно. Ну и конечно же, T-Roc более рослый - 1573 мм.

Размер багажного отделения Nivus составляет 415 литров, у T-Cross - 373 литра, у T-Roc - 445 литров.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Узнав все цифры, можно предположить, зачем же нужен Nivus в Европе: занять пусть крохотную, но свободную нишу между T-Cross и T-Roc. Шансов завоевать симпатии клиентов "Нивусу" прибавляет его купеобразный приземистый силуэт.

Силовой агрегат - безальтернативная связка 3-цилиндрового турбомотора 200 TSI объёмом 1.0 литра и 6-ступенчатого "автомата". Мощность двигателя составляет 128 л.с., и он принимает в качестве топлива не только бензин, но и такой популярный вид топлива в Бразилии, как этанол.

Полноприводных версий у Volkswagen Nivus нет, и вряд ли такие появятся в будущем, только если для Европы модель не перенесут на MQB, ведь модификация модульной архитектуры A0 предполагает только конфигурацию с приводом на переднюю ось. Фантазии на тему Nivus 4x4 стоит оставить, ведь есть у Volkswagen в Европе T-Roc, который можно купить с 4Motion. С Nivus хватит и электронной имитации блокировки дифференциала XDS, которая установлена уже в базовой версии.

На презентации представители компании особенно упирали на подключённость автомобиля, которую обеспечивает информационно-развлекательный комплекс VW Play с 10-дюймовым экраном и полностью сенсорным управлением. Разумеется, мультимедиа понимает голосовые команды, сопрягается с карманными гаджетами и получила уникальный магазин приложений. По факту, мультимедиа по своим функциям почти догнала смартфоны. Правда, встроенной сим-карты нет, поэтому придётся искать Wi-Fi или делать телефон точкой доступа. Разработка VW Play проводилась силами бразильского подразделения, которое занималось ей 3 года.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.

Среди продвинутых опций, доступных для Volkswagen Nivus, стоит отметить адаптивный круиз-контроль, который никто из конкурентов в Южной Америке не предлагает. Также кроссовер получил функцию автоматического экстренного торможения, камеру заднего вида, систему бесключевого доступа в салон, цифровую приборную панель диагональю 10 дюймов.

Продажи нового Volkswagen Nivus стартуют в этом году с Бразилии, затем модель доберётся до Аргентины, в первой половине 2021-го - до остальных стран Южной Америки. Во второй половине следующего года Nivus приедет в Европу. Цены и комплектации пока не объявлены.