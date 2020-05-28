ВС РФ: Во время карантина можно отказываться от обязательств по договорам

Как пояснил адвокат бюро "Сикайло, Ромахова и партнеры" Алексей Сикайло, в данном случае нет речи о том, чтобы не возвращать долги со ссылкой на карантин, самоизоляцию и прочие противоэпидемилогические меры. "Нет, от обязательств форс-мажор не освобождает, только от ответственности: штрафов, пени и т.п.". Иными словами, если выполнить договор невозможно в связи с введенными противоэпидемиологическими мерами, его можно разорвать. Инициатор в таком случае не будет выплачивать никакой неустойки другой стороны.

"Если возникшие после заключения договора чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, риск наступления которых не несет ни одна из сторон (непреодолимая сила), в том числе, когда такие обстоятельства возникли в связи с принятием акта органа государственной власти и органа местного самоуправления, влекут объективную невозможность исполнения, но носят временный характер, то каждая из сторон обязательства в случае объективной утраты интереса вправе отказаться от договора, в частности в случаях, когда данные обстоятельства привели к существенной просрочке или с очевидностью приведут к ней в будущем", - говорится в проекте постановления.

Но деньги, как пояснил адвокат, деньги, выплаченные авансом, придется вернуть. "За исключением тех средств, которые уже потрачены на выполнение обязательств, - говорит Алексей Сикайло. - Но санкций за то, что договор не выполнен, накладываться не будет". Все расходы на выполнение заказа должны быть документально подтверждены.

Он также напомнил, что, в конце апреля Верховный суд России в своем обзоре дал разъяснения, что вопрос о том, помешала или нет пандемия выполнению обязательств, должен рассматриваться в каждом случае индивидуально.

В свою очередь, советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов заметил, что "все прямо предусмотренные ГК РФ основания прекращений обязательств постоянно применяются в хозяйственном обороте, а в силу частого применения и достаточно четкого законодательного регулирования, как правило, не вызывают большого количества споров".

"Все основания прекращения обязательств, за исключением ликвидации должника, являются предметом соглашения сторон, - сказал он. - Иными словами, для использования данных оснований требуется согласие сторон обязательства. Очевидно, что в дальнейшем стороны могут захотеть пересмотреть заключенные соглашения и обращаются в суд. Поэтому четкие законодательные установления и судебные позиции в данной сфере защищают стороны и стабильность оборота".