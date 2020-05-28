Застава "Хойники" в Беларуси позволит контролировать до 300 км границы

Систему интегрированной охраны рубежей страны, которая позволит с единого пункта управления контролировать до 300 километров, создают белорусские пограничники на украинском направлении заставы "Хойники". Такого принципа и способа охраны границы, по оценке председателя Госпогранкомитета РБ Анатолия Лаппо, на постсоветском пространстве пока еще нет.

Техническое развитие средств контроля за безопасностью периметров страны, по его словам, которые приводит БЕЛТА, позволяют постоянно внедрять новые формы и технологии, оборудовать так называемую "интеллектуальную границу". Лаппо сообщил, в частности, что в прошлом году был введен комплекс "Каменный Лог". Он позволил завершить обустройство инфраструктуры на балтийских рубежах, а в настоящее время идет сооружение сразу двух объектов на украинском направлении.

Кстати, за прошлый год, по данным погранкомитета, в республике оборудовано более 58 новых рубежей охраны. Появилось свыше 90 километров заграждений. Обозначено более 548 километров границы с Украиной. Кроме того, осуществляются работы и в пределах Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Особое внимание уделено части границы в "зоне отчуждения", где ее безопасность обеспечивается, прежде всего, техническими средствами.

О том, что рубежи Беларуси надежно контролируются бойцами в зеленых фуражках, которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник, говорят и сухие сводки отчетности. Только в 2019 году пограничники самостоятельно и во взаимодействии с правоохранительными органами пресекли два десятка каналов незаконной миграции, задержали 32 их организатора и пособника, уточняет агентство. А всего за нарушение законодательства о государственной границе задержаны около четырех тысяч человек. Вскрыто и пресечено 18 каналов контрабанды наркотиков, изъято из нелегального оборота и при перемещении через госграницу более тонны наркотиков.