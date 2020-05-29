Указ губернатора Архангельской области от 28.05.2020 № 76-у "О дополнительных мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в городском округе Архангельской области "Северодвинск" в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (далее - указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у) постановляю:

1. С 30 мая 2020 года гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск", использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и средства индивидуальной защиты рук (перчатки) при посещении зданий (строений, сооружений), помещений (площадей) объектов розничной торговли, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги (выполняющих работы) для населения, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у, территориальных органов федеральных органов государственной власти, иных государственных органов Российской Федерации, органов местного самоуправления, иных общественных мест.

2. Организациям и индивидуальным предпринимателям на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск", деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у, осуществляющим торговлю товарами, оказание услуг и выполнение работ гражданам:

1) не допускать потребителей (посетителей) в торговые объекты, места оказания услуг, выполнения работ и не осуществлять торговлю товарами, оказание услуг, выполнение работ при отсутствии у потребителей (посетителей) средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

2) обеспечить использование работниками, контактирующими при работе с посетителями (потребителями), средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки);

3) обеспечить продажу или безвозмездную раздачу на входе посетителям (потребителям) средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и средств индивидуальной защиты рук (перчатки), а также возможность обработки рук дезинфицирующими средствами;

4) обеспечить на входе в торговые объекты, места оказания услуг, выполнения работ размещение информации об обязательности нахождения посетителями (потребителями) в средствах индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы или иные изделия, их заменяющие) и средствах индивидуальной защиты рук (перчатки), а также об ответственности за нарушение требований настоящего указа в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области, Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Архангельской области совместно с Межрегиональным управлением № 58 Федерального медико-биологического агентства и Администрацией городского округа Архангельской области "Северодвинск" осуществлять ежедневный обход мест проживания (пребывания) граждан, оказание медицинской помощи которым осуществляется в амбулаторных условиях (на дому) в соответствии с подпунктом 23 пункта 14 указа Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у.

4. Администрации городского округа Архангельской области "Северодвинск":

1) определить и закрепить должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2020 года № 975-р;

2) сформировать и утвердить планы проведения рейдов в целях обеспечения контроля за соблюдением гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями в соответствующих сферах деятельности обязательных правил поведения, установленных указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у;

3) во взаимодействии с органами внутренних дел (полиции) проводить рейды в целях обеспечения контроля за соблюдением гражданами, организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск", обязательных правил поведения, установленных указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у;

4) систематически проводить мониторинг средств массовой информации, информации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и иной поступающей информации в целях выявления организаций и индивидуальных предпринимателей, не соблюдающих обязательные правила поведения, установленные указом Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у.

5. Агентству государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской области совместно с Администрацией городского округа Архангельской области "Северодвинск" обеспечить ежедневное систематическое оповещение населения, в том числе с использованием автоматизированных средств централизованного оповещения, о мерах по изоляции и иных мерах по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).

6. Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области обеспечить дезинфекцию станций и остановок всех видов общественного транспорта, иных общественных мест на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск".

7. В целях обеспечения соблюдения социального дистанцирования на общественном транспорте и исполнения пункта 6 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019" Администрации городского округа Архангельской области "Северодвинск" совместно с перевозчиками, осуществляющими регулярные перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, увеличить количество автобусов на муниципальных маршрутах регулярных перевозок на территории городского округа Архангельской области "Северодвинск".

8. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Архангельской области А.В.Цыбульский







