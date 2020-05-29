Больше половины водителей отвлекаются от управления во время движения

Госавтоинспекция начинает новую социальную кампанию, цель которой - объяснить гражданам, что для безопасного передвижения по дорогам требуется внимание. И ничто не должно его отвлекать. Причем это касается как водителей, так и пешеходов.

Согласно исследованию ВЦИОМ, проведенному в прошлом году, 62 процента опрошенных признаются, что разговаривают по телефону за рулем, 31 процент - набирает сообщения, а 13 процентов пользуются соцсетями. По данным опроса, который был проведен накануне кампании исследовательским центром НАФИ, 49 процентов водителей часто или иногда отвлекаются от дороги при управлении автомобилем. При этом 37 процентов граждан признались, что отвлекаются от дороги, когда ее переходят.

Как рассказал заместитель начальника ГУОБДД МВД России, генерал-майор полиции Олег Понарьин, на следующей неделе будет дан старт новой социальной кампании под названием "Внимание на дорогу".

- В рамках этой кампании мы планируем обратить внимание всех граждан на риски отвлечения внимания от дорожного движения, - говорит он. - Разумеется, в первую очередь это отвлечение на различного рода электронные устройства. На сегодняшний день это, пожалуй, самый распространенный отвлекающий объект. Человек буквально замыкается в мобильном телефоне и ничего вокруг себя не видит. Такое поведение характерно и для водителей, и для пешеходов. Второе - это отвлечение на разговоры со своими пассажирами. Третье - отвлечение на внешние раздражители (рекламу, звуки, поведение других участников дорожного движения). При этом и водители, и пешеходы плохо представляют, как работают механизмы отвлечения, насколько опасен любой, на доли секунды перенос взгляда с дороги на сторонний предмет.

Так, согласно результатам соцопроса, каждый четвертый водитель считает, что отвлечение внимания от дороги на 1-2 секунды - это такой безопасный лимит. Вроде бы ни к чему плохому это не приведет. То же касается и пешеходов. И в этой группе участников дорожного движения практически каждый четвертый не видит никакой угрозы в том, чтобы при переходе дороги отвлечься на пару секунд.

Согласно опросу, каждый четвертый водитель считает, что отвлечься от дороги на 1-2 секунды - это безопасно

- Многие не считают опасным короткий телефонный разговор или диалог с пассажиром, - заметил Олег Понарьин. - Это такое распространенное, безосновательно самоуверенное заблуждение, которое может обернуться и, как мы видим, действительно оборачивается трагическими последствиями. Поэтому мы и хотим обратить внимание на, казалось бы, известные вещи. Не трудно подсчитать, что за 1 секунду при скорости 60 км/ч автомобиль проезжает 16 метров. А это жизненно важное расстояние! Отвел взгляд чуть в сторону, сместил фокус внимания, и вот уже аварии не избежать. Во многих случаях именно так и происходят наезды на пешеходов. А ведь этот вид ДТП имеет наиболее тяжелые последствия, поскольку пешеход гораздо уязвимее автомобилиста - он ничем не защищен.

Но, похоже, и сами пешеходы не осознают свою уязвимость, не вполне понимая, какую опасность для них представляет участие в дорожном движении. Многие почему-то уверены, что периферическим зрением могут заметить любую опасность. И эта уверенность проистекает от элементарного незнания. Согласно проведенным соцопросам, большинство пешеходов убеждены в том, что, если они ступили на пешеходный переход, все автомобили тотчас встанут как вкопанные. Увы, но это плохо согласуется с законами физики. Пешеходу все-таки легче остановиться, чем остановить автомобиль. Железная машина весом более тонны имеет инерцию. А пешеходный переход не огражден бетонными стенами. Кроме того, водителю требуется время, чтобы среагировать. Остановочный путь машины, который включает в себя реакцию водителя и срабатывание тормозного привода, считается равным 2 секундам. То есть даже при скорости 60 км/ч машина проедет около 30 метров (высота 10 этажного дома).

Капюшон, наушники и смартфон делают переход дороги смертельно опасным. Фото: Сергей Михеев/РГ

Напомним, что в правилах дорожного движения прописано: на нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. Однако пешеходы так уверены в своем абсолютном праве, что, вступая на пешеходный переход, думают, будто бы гарантированно защищены от наезда. И не важно, на каком расстоянии от перехода автомобиль. Автомобиль просто обязан остановиться, потому что я перехожу дорогу по переходу, считают они. Поэтому по сторонам не смотрят. Полагают, что не обязаны. Между тем давно доказано, что именно взаимодействие между пешеходом и водителем обеспечивает наибольшую безопасность. Пешеход должен убедиться, что ему уступают дорогу, водитель также должен понимать, что пешеход собирается переходить. Тут речь идет о зрительном контакте, контакте взглядов.

- Улучшение самих пешеходных переходов и повышение культуры вождения - водители стали намного чаще уступать дорогу пешеходам - все это, безусловно, положительные изменения. "Но они спровоцировали ложное ощущение защищенности и связанную с этим безответственность пешеходов", - говорит Олег Понарьин. - Они выходят на дорогу в закрывающих обзор капюшонах, в наушниках, уткнувшись в гаджеты, и вообще не смотрят по сторонам. Хотя визуальное взаимодействие и контакт водителя и пешехода - это уже гарантия безопасности. В некоторых странах стали применять лежачие светофоры для пешеходов, которые дублируют сигналы обычных светофоров. Но теперь уже стали отказываться от этой практики - убедились, что таким образом еще больше поощряют пешеходов вообще не смотреть на дорогу. Или вот еще такая актуальная проблема - современные пешеходы часто пересекают проезжую часть на велосипедах или средствах индивидуальной мобильности, то есть гироскутерах, электросамокатах, сигвеях… Об опасностях, которыми чревато подобное поведение, мы тоже будем говорить в своей новой социальной кампании.

Консультант напомнит пешеходу, что при переходе проезжей части дороги важно не отвлекаться даже на собственные мысли

По словам Олега Понарьина, в рамках кампании найдены оптимальные информационные каналы и разработаны наиболее эффективные способы донесения информации. Используя самые понятные и убедительные приемы, участникам будут показывать, что такое временные секундные интервалы, отвлеченность, расстояние видимости…

Кампания будет проводиться в 15 регионах России. По словам Олега Понарьина, были выбраны регионы с наиболее высокой летальностью в ДТП. Однако охват аудитории будет намного шире за счет того, что кампания будет транслироваться в СМИ.

- У нас уже был такой опыт в прошлом году, когда проходила кампания "Однозначно", - говорит Олег Понарьин. - Эти микрокурсы оказались очень востребованы.

В рамках кампании будут проводиться мероприятия на объектах придорожного сервиса, в регистрационных и экзаменационных подразделениях Госавтоинспекции, а также в МФЦ, в школах, детских садах, в торговых центрах. Запланированы мероприятия даже на дорогах - около пешеходных переходов. Сценарий здесь такой: на некотором расстоянии от пешеходного перехода будет установлен стенд "Рамка безопасности". Консультанты будут предупреждать прохожих о правилах перехода проезжей части и предлагать пройти через рамку-стенд, чтобы проверить "уровень безопасности" участника дорожного движения. При прохождении через рамку раздается запоминающийся сигнал. Даже если очевидных нарушений (наушники, капюшон, телефон) у пешехода нет, консультант напомнит участнику, что при переходе проезжей части дороги важно не отвлекаться даже на собственные мысли. Так называемый фактор когнитивного отвлечения, когда фокус внимания пешехода смещается с анализа дорожной ситуации на размышления о каких-то иных проблемах, тоже значим и представляет немалую опасность.

Предполагается, что сигнал "рамки" создаст у участника в памяти "маячок": перед пешеходным переходом необходимо остановиться, исключить все отвлекающие факторы, включая посторонние мысли, оценить обстановку и только потом двигаться дальше.

Таким образом, инструменты, заложенные в этой кампании, позволят донести до участников дорожного движения очень простое, но жизненно важное правило: внимательность на дороге обязательна для всех! По окончании кампании планируется еще одно исследование, которое покажет эффективность проведенных мероприятий. В результате узнаем, как сократилось число водителей, которые пользуются гаджетами за рулем. Чаще ли пешеходы стали снимать свои капюшоны и наушники перед пешеходным переходом. И на сколько реже они будут переходить дорогу, уткнувшись в свои смартфоны.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".