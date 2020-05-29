В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года № 73-оз "О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", от 1 июля 2013 года № 61-оз "О государственных информационных системах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", учитывая постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22 мая 2020 года № 62 "О мерах, сопровождающих въезд в Ханты-Мансийский автономный округ - Югру, в целях предотвращения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и внесении изменений в некоторые постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29 апреля 2020 года № 168-п изменение, дополнив после пункта 10.1 пунктом 10.2 следующего содержания:

"10.2. Граждане, которым в соответствии с нормативными правовыми актами автономного округа предписано соблюдать режим обязательной изоляции по месту проживания (пребывания) в автономном округе или в обсерваторе в течение 14 дней с даты прибытия из других субъектов Российской Федерации, вносят в Систему следующие сведения:

фамилию, имя, отчество (при наличии);

дату рождения;

серию, номер паспорта или реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

контактные данные (номер телефона, адрес места обязательной изоляции);

адрес места, из которого прибыл (если пребывание было без проживания, указывают субъект Российской Федерации и город, в котором они находились);

дату прибытия в автономный округ;

сведения об условиях для обязательной изоляции: отдельная квартира, частный дом, общежитие, гостиница;

количество человек, которые будут находиться в месте обязательной изоляции;

количество человек, которые будут находиться в месте обязательной изоляции, старше 60 лет;

сведения о наличии температуры тела (если она превышает 37 градусов и выше) или симптомах простудных заболеваний;

согласие на обработку персональных данных.".

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Н.В.Комарова







