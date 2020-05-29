Кому банки чаще всего отказывают в ипотеке

Есть категории людей, для которых получение ипотеки нередко превращается в квест - банки считают таких клиентов проблемными и нередко отказывают им. При этом интерес к ипотечному кредитованию в ближайшее время может вырасти за счет запущенной программы льготной ипотеки - благодаря ей взять заем на жилье россияне могут под 6,5% годовых.

Но процедура одобрения льготной ипотеки такая же, как и при стандартных кредитах. В риелторской компании "Метриум" рассказали, что сложности с получением ипотеки обычно возникают у работников с "серой" зарплатой, предпринимателей, иностранцев, пенсионеров, молодых людей до 21 года, граждан с малым стажем работы или уже имеющимися отказами в получении кредитов.

Эти клиенты находятся в своеобразной банковской группе риска. При "серой" зарплате банк не может получить официального подтверждения доходов потенциального заемщика, а в случае с неработающими пенсионерами или молодежью опасается, что клиент "не потянет" ежемесячные платежи. Также в условиях пандемии и кризиса сложности с получением ипотеки могут возникнуть у предпринимателей и сотрудников наиболее пострадавших отраслей, например, сферы услуг.

В то же время, говорят риелторы, есть приемы, которые могут помочь получить ипотеку даже в сложных ситуациях. Например, если человек трудоустроен, то вместе с копией трудовой книжки он может предоставить не справку 2-НДФЛ, а справку по форме банка. Там работодатель может указать фактический размер зарплаты, даже если ее часть не облагается налогом.

Кроме того, существует ипотека по двум документам. В таком случае отчитываться о доходах не нужно вовсе, а кроме паспорта достаточно предоставить водительское удостоверение, военный билет или другой документ. Правда, чаще всего при такой ипотеке банки требуют высокий первоначальный взнос - в районе 30-50%.

При низких основных доходах клиенту имеет смысл продемонстрировать дополнительные источники средств - например, доходы от сдачи в аренду, проценты по депозитам. Также можно привлечь созаемщика - родственника или знакомого, который соответствует требованиям банка.