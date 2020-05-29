По оценке Международной организации труда (МОТ), мировые потери рабочего времени, возникшие из-за пандемии коронавируса, равноценны труду 305 млн человек, занятых на полную ставку при 48-часовой рабочей неделе. О том, как коронакризис повлиял на жизнь организаций и простых наемных работников, "Российской газете" рассказала директор московского Бюро МОТ для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева.

Нынешний кризис - самый жесткий в истории человечества?

Ольга Кулаева: По крайней мере, самый сложный за весь послевоенный период. Он еще и уникальный. Точкой его начала стал шок предложения, в то время как все остальные начинались с шока спроса. А в нашем случае спрос сжался уже после того, как резко сократилось предложение.

В чем отличия проявления кризиса в России от проблем, с которыми столкнулся весь мир?

Ольга Кулаева: У нас пока нет точной информации - традиционные методы ее сбора по многим причинам оказались недоступны, поэтому мы опираемся в том числе на моделирование. Но в целом Россия во многом испытывает те же проблемы, что и мировая экономика. Как и везде, у нас в первую очередь пострадали промышленность, гостиничная отрасль, общепит, сектор деловых услуг. В этих сферах задействованы 54% всех работодателей мира. Тут еще важно учесть масштаб России, кроме федеральных мер, есть и региональные. И собрать сейчас единую детальную картину происходящего в стране пока до конца невозможно.

Что происходит с людьми, зарабатывавшими себе на жизнь в перечисленных отраслях?

Ольга Кулаева: По оценкам МОТ, во II квартале этого года общая продолжительность рабочего времени в мире по сравнению с докризисным четвертым кварталом 2019 года сократилась на 10,7%. Что эквивалентно полной занятости 305 млн человек, работающих по 48 часов в неделю. Это не значит, что все они стали безработными. Кто-то отправился в вынужденный отпуск, кто-то перешел на режим сокращенных смен или неполного рабочего дня. Люди по всему миру, не только в России, теряют деньги, сокращается их доход. Сложнее всего с теми, кто занят в теневой экономике. В мире, по нашим оценкам, таких 1,6 млрд человек.

Что важнее в такой ситуации: сохранять здоровье людей или их доходы?

Ольга Кулаева: С точки зрения гуманизма надо сохранять и то и другое. Проблему надо решить комплексно. По данным МОТ, разброс по сокращению доходов, который проецируется на рост относительной бедности, в разных странах составляет 21-56%. Представьте: люди вдруг начали получать меньше половины среднего заработка для местности, где они живут. И перед ними встает вопрос или сохранения здоровья, или выживания их семьи. От нашей реакции сейчас зависит, насколько долгим и глубоким будет кризис.

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