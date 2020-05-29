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29.05.2020 13:04
Рубрика: Российский автопром

"Logan в X-стиле": обновленный Lada Largus снова сфотографировали

Текст: Константин Руссов

Паблик "AvtoVAZ News" опубликовал фото закамуфлированного прототипа Lada Largus, присланные подписчиком. На снимках, появлявшихся в Сети ранее, был запечатлён фургон, на новых - универсал.

На этом прототипе обновлённого Lada Largus тоже заклеена фронтальная часть и нет никакой маскировки задней, что подтверждает слухи о том, что для Largus уготован лишь фейслифт. В комментариях новинку окрестили "Logan в X-стиле".

Фото: скриншот с youtube.com
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Однако, как сообщают источники группы, опубликовавшей фото, вместе с новыми оптикой, бампером и решёткой радиатора модель получит полностью пересмотренный салон.

"Также новая внутренняя проводка, что позволяет использовать множество электронных помощников. Форсунки омывателя перенесены с капота на установленное пластиковое жабо. Ну и много ещё чего, долго перечислять все изменения!", - пишет автор поста.

Линейка силовых агрегатов у обновлённого Lada Largus, скорее всего, останется прежней. Напомним, в неё входят бензиновые двигатели объёмом 1.6 литра мощностью 87 и 106 л.с., каждый из которых доступен исключительно в паре с 5-ступенчатой "механикой".

Цена на 5-местный универсал начинается от 627 900 рублей, 7-местная версия стоит 706 900 рублей, купить фургон можно начиная от 611 900 рублей. Универсалы также представлены в версии Cross.

Премьера обновлённого Lada Largus может состояться уже этой осенью.

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#Renault