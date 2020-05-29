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29.05.2020 18:10
Рубрика: Легковые авто

"Лосиный тест" оказался не по зубам Skoda Superb и Volkswagen Passat

Текст: Константин Руссов

Журналисты шведского издания Teknikens Värld, на регулярной основе проводящие "лосиный тест" для новинок, на этот раз проверили на устойчивость гибридные версии Volkswagen Passat и Skoda Superb. Результат ни одного из них не удовлетворил экспертов.

Так, Passat, как значится в итоговом протоколе, имеет недостаточную и избыточную поворачиваемость. Справиться с объездом конусов пилот на автомобиле смог на скорости 68 км/ч. Аналогичным образом показал себя универсал Skoda Superb Combi: успешно пройти испытание конусами возможно только на скорости 65 км/ч, потому что уже на 68 км/ч заднюю часть при совершении манёвра начинает заносить.

Фото: Пресс-служба Skoda
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В качестве примера Teknikens Värld приводят результаты моделей аналогичных размеров других марок: Peugeot 508 смог вырулить на 78 км/ч, Mercedes-Benz C-Class - на 74 км/ч.

Однако напомним, что подобные тесты не всегда стоит трактовать однозначно. Так, например, в сентябре 2019 года эксперты Teknikens Värld проверяли "лосиным тестом" гибридный Toyota RAV4, результаты которого оказались не самыми лучшими. Позднее норвежские журналисты из Dinside провели собственный тест, соблюдя все условия первого, и результат оказался совершенно другим.

#Volkswagen #Skoda