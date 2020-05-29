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29.05.2020 16:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У жителей костромской деревни украли дорогу

Текст: Анна Скудаева (Кострома)
Украденная бетонная дорога под Костромой. Фото: УМВД по Костромской области Украденная бетонная дорога под Костромой. Фото: УМВД по Костромской области
Украденная бетонная дорога под Костромой. Фото: УМВД по Костромской области

Полиция в Костромской области задержала подозреваемых в краже части бетонной дороги, ведущей к мосту у деревни Козлово.

Как рассказали в региональном УВМД, с заявлениями о краже бетонных плит с сельской дороги в Костромском районе в дежурную часть обратились сразу несколько жителей Кузнецовского сельского поселения.

Фото: iStock
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Выехав на место, полицейские выяснили, что злоумышленники самовольно разобрали бетонные плиты, из которых состояло дорожное покрытие сельской трассы близ деревни Козлово.

Оперативникам удалось установить хозяина фирмы, которая проводила демонтаж. Снятые с дороги плиты полицейские у коммерсантов изъяли, а дорожную технику поместили на спецстоянку.

- В ходе проведения проверки выяснилось, что дорожное покрытие еще в 2006-м году в соответствии с постановлением губернатора было передано в собственность администрации Костромского района. Что касается предпринимателя, проводившего демонтаж, то он предъявил договор, датированный 1994-м годом, о якобы выкупе права на разбор и утилизацию стартовых комплексов ракетной площадки, - пояснили в полиции.

Однако предъявленный документ вызывал у экспертов серьезные сомнения. При этом в бумагах ничего не говорилось о бетонных дорожных плитах.

Ранее аналогичные инциденты неоднократно происходили в нескольких районах Костромской области. Как правило, предметом особого интереса злоумышленников становились бетонные плиты на отдаленных сельских дорогах, которыми редко пользуются. На рынке такие плиты, изготовленные из добротного авиационного бетона, пользуются большим спросом и уходят по цене до 5000 рублей за штуку.

В советские годы "бетонки" находились в ведении Минобороны и вели к шахтно-пусковым ракетным установкам, формировавшим "ядерный щит" страны. После расформирования дивизии боевые ракеты демонтировали, шахты взорвали, а бетонные дороги передали в ведение муниципалитетов. Для многих отдаленных деревень они остаются единственными транспортными артериями для связи с райцентрами.

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Сейчас изъятые элементы дорожного покрытия полиция возвратила администрации Кузнецовского сельского поселения. Во время проверки выяснилось, что шесть плит злоумышленники успели продать в Ивановскую область. Их обещают вернуть на место. Решение в отношении руководителя фирмы, проводившей демонтаж, полиция вынесет после завершения проверки.

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