Имущество замглавы Хакасии арестовали по делу о взятке

Следствие наложило арест на дома и земельные участки врио заместителя главы Хакасии Сергея Новикова, обвиняемого в получении крупной взятки. Как сообщили в СК по региону, общая стоимость попавшего под обеспечительные меры имущества составила 27 миллионов рублей. Были арестованы недостроенный загородный жилой комплекс с гаражом, два земельных участка, автомобиль Toyota Camry и денежные средства.

- Они могут потребоваться в целях обеспечения исполнения приговора в части взыскания гражданского иска, штрафа и других имущественных взысканий, - пояснили в пресс-службе управления СК по Красноярскому краю и Хакасии.

Сергею Новикову инкриминируется часть 6 статьи 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, чиновник требовал от представителя подрядной организации получившей контракт на строительство второй очереди жилого корпуса Туимского психоневрологического интерната взятку в сумме 12 миллионов рублей. За это он обещал организовать "покровительство деятельности фирмы в части решения вопроса по заключению указанного контракта, прием работ и своевременное перечисление денежных средств за выполненные работы".

Оперативники ФСБ по Хакасии задержали Сергея Новикова с поличным при получении части взятки 17 апреля нынешнего года. Он был помещен под стражу.