На экс-главу управления мэрии Пятигорска завели уголовное дело

В Ставропольском крае следственное управление СК РФ по региону возбудило уголовное дело против бывшего начальника управления имущественных отношений администрации Пятигорска Андрея Гребенюкова. Как сообщили в следственном ведомстве, его подозревают в халатности при контроле за земельными участками.

- В марте, сентябре и октябре 2019 года на территории города Пятигорска выявлены факты несанкционированного размещения твердых коммунальных и строительных отходов на земельных участках и в лесополосе. Эти свалки длительное время не ликвидировались, - говорится в сообщении СУ СК по Ставропольскому краю.

Ущерб от свалок оценили в 36 миллионов рублей. Кроме того, чиновник мэрии, как следует из материалов уголовного дела, не следил за размещением кафе и строительством некоторых объектов на муниципальных землях города-курорта. Сейчас следствие собирает необходимые доказательства, продолжается расследование.

Как уже сообщалось, в Пятигорске за последние полтора месяца сменилось несколько мэров. Кадровая чехарда началась с того, что в отставку подал мэр Андрей Скрипник после вспышки коронавируса в городе-курорте. Занявший его пост бывший глава муниципалитета Лев Травнев через несколько дней был арестован за превышение полномочий во время предыдущего срока. 27 мая кресло мэра занял 47-летний Дмитрий Ворошилов, работавший до этого заместителем министра дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края.