В Дагестане за сутки от COVID-19 умерли 50 человек

Согласно данным оперативного штаба республики, за последние сутки в Дагестане умерли 50 жителей с подтвержденным положительным результатом заболевания коронавирусом. Это наивысший показатель с начала пандемии.

Всего в регионе от COVID-19 умер 201 человек - это третье место в стране после Москвы и Московской области.

За последний день выявлено 125 заболевших с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Ранее президент РФ попросил мэра Москвы Сергея Собянина оказать помощь регионам в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, направив бригады врачей, лекарства и медоборудование. Первые группы врачей уже прибыли в Дагестан

В селе Ботлих и городе Буйнакск развернуты полевые многопрофильные госпитали.

До 30 июня должны быть готовы центры для лечения больных коронавирусом в трех городах республики - Каспийске, Дербенте и Хасавюрте.