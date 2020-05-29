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29.05.2020 11:22
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии морской воды в Сочи

Текст: Ирина Белова
Роспотребнадзор подтвердил качество и безопасность морской воды в акватории Сочи, которую отобрали для исследования на санитарно-химические, микробиологические и вирусологические показатели в аккредитованных лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

- Эта работа проводится в течение года в мониторинговых точках раз в десять дней. В преддверии пляжного сезона и летом количество проб увеличивается - мы отбираем их на каждом пляже практически еженедельно, - рассказала помощник врача по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии Краснодарского края Сочи Ольга Гурова. - При наличии на пляже буны пробы отбираются на расстоянии 10 метров от берега, если буны нет, то забор проб ведется непосредственно в зоне купания.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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В прошлом году проведено более 4,5 тысячи лабораторных исследований морской воды. По протоколу исследования морская вода соответствовала всем показателям. В мае, готовясь к летнему сезону-2020, специалисты Роспотребнадзора уже проверили в лаборатории 300 проб морской воды. Последние взяты на прошлой неделе и тоже были в норме. Вердикт специалистов: вода в Черном море от Псоу до Магри безопасна для купания.

Кроме того, сейчас на всех санаторных пляжах Сочи завершается обучение матросов-спасателей, а также проходит водолазная очистка дна. Водолазы исследует дно зигзагообразно вдоль берега либо перпендикулярно ему. Опасные предметы - арматуру, осколки стекла, топляк и другие, которыми можно повредиться, - собирают и утилизируют.

- Даже рыболовная удочка на дне может быть опасна для купающихся, - объяснил руководитель водолазных работ Олег Скирда. - Но иногда море прибивает к берегу предметы свыше пятидесяти килограммов, например, останки самолета. Такой крупногабаритный мусор мы поднимаем со дна специальными парашютными системами.

По мере готовности пляжей Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России будет проводить техническое освидетельствование и допуск их к эксплуатации.

Фото: iStock
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- Чтобы получить паспорт готовности, пляжная территория должна отвечать нескольким критериям, - отметил старший государственный инспектор Адлерского инспекторского участка центра ГИМС ГУ МЧР России по Краснодарскому краю Дмитрий Сокур. - Необходимо провести водолазную очистку дна, обучить матросов-спасателей, обозначить границы заплыва, выставить спасательное оборудование, а также информационные стенды по безопасности жизни и здоровья людей на воде.

Пляжи санаториев будут открываться постепенно - не ранее 6 июня. Но это только в том случае, если местные власти не продлят действующий сейчас на территории Кубани карантин по коронавирусу. Причем пляжи будут доступны для отдыхающих санаториев, которых ждут с 1 июня. А вот сочинцам доступ к морю официально пока закрыт.

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