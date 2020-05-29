В Сочи осудили водителя автобуса за ДТП с девятью пострадавшими

Адлерский районный суд Сочи завершил рассмотрение уголовного дела в отношении водителя микроавтобуса, обвиняемого в причинение тяжкого вреда здоровью человека в результате ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Суд установил, что утром 9 июня прошлого года водитель микроавтобуса Mercedes-Benz с пассажирами, двигаясь по улице Диброва в сторону улицы Старообрядческой Адлерского района Сочи и пересекая нерегулируемый перекресток, не уступил дорогу двигавшемуся по главной дороге автобусу Yutong и столкнулся с ним. В результате микроавтобус опрокинулся на правый бок и врезался в опору городского электрического освещения - пострадали девять пассажиров.

Подсудимый полностью признал вину. Суд назначил виновному наказание в виде ограничения свободы на два с половиной года и лишил управления транспортным средством на срок три года. Таким образом, ему запрещено покидать свое жилище с 22.00 до 06.00, выезжать за пределы Сочи, посещать массовые мероприятия, а также менять место проживания без разрешения.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск одной из потерпевших и постановил взыскать за моральный вред 150 тысяч рублей. Приговор на данный момент еще не вступил в законную силу.