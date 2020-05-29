Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.05.2020 16:26
Рубрика: Российский автопром

Шумахер, купивший Lada 4x4, сразу же отправил ее на доработку

Текст: Константин Руссов
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Fertig 😍😆, gute Nacht

Публикация от Ralf Schumacher (@ralfschumacher_rsc)

На днях "РГ" сообщала, что экс-гонщик Ральф Шумахер, брат многократного чемпиона "Формулы-1" Михаэля, купил Lada Taiga 4x4. Внедорожник, который в России мы знаем как "Ниву" или Lada 4x4, практически сразу же был отправлен на доработку.

Сам ли Ральф решил сделать антикоррозийную обработку кузова или кто посоветовал, история об этом умалчивает, но теперь за днище, пороги и нижнюю часть дверей можно быть спокойным - быстро не сгниёт.

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
"Logan в X-стиле": обновленный Lada Largus снова сфотографировали

Также автомобиль получил другую подвеску и увеличенный дорожный просвет. Как ответил Ральф в комментариях на одну из реплик о тщетности увеличения клиренса: "Выше - не ниже".

Разумеется, в комментариях отметились и наши соотечественники. Один из них написал с иронией: "Это именно тот случай, когда бутылка вина дороже нового авто". Напомним, у Ральфа Шумахера небольшой заводик по производству собственной линии вин.

В Германии Taiga 4x4 продаётся с таким же мотором, как и в России, но двигатель экспортной версии соответствует нормам "Евро-6". Цена на "Ниву" в Германии начинается от 11 990 евро (942 000 рублей по курсу на 29 мая 2020 года). В России за 3-дверку просят минимум 566 900 рублей.

СМИ: АвтоВАЗ приостановил разработку новых моделей
#Lada