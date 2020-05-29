Шумахер, купивший Lada 4x4, сразу же отправил ее на доработку

На днях "РГ" сообщала, что экс-гонщик Ральф Шумахер, брат многократного чемпиона "Формулы-1" Михаэля, купил Lada Taiga 4x4. Внедорожник, который в России мы знаем как "Ниву" или Lada 4x4, практически сразу же был отправлен на доработку.

Сам ли Ральф решил сделать антикоррозийную обработку кузова или кто посоветовал, история об этом умалчивает, но теперь за днище, пороги и нижнюю часть дверей можно быть спокойным - быстро не сгниёт.

Также автомобиль получил другую подвеску и увеличенный дорожный просвет. Как ответил Ральф в комментариях на одну из реплик о тщетности увеличения клиренса: "Выше - не ниже".

Разумеется, в комментариях отметились и наши соотечественники. Один из них написал с иронией: "Это именно тот случай, когда бутылка вина дороже нового авто". Напомним, у Ральфа Шумахера небольшой заводик по производству собственной линии вин.

В Германии Taiga 4x4 продаётся с таким же мотором, как и в России, но двигатель экспортной версии соответствует нормам "Евро-6". Цена на "Ниву" в Германии начинается от 11 990 евро (942 000 рублей по курсу на 29 мая 2020 года). В России за 3-дверку просят минимум 566 900 рублей.