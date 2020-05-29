СМИ: АвтоВАЗ приостановил разработку новых моделей

АвтоВАЗ приостановил финансирование разработки новых моделей. Соответствующий приказ президент компании Ив Каракатзанис подписал еще в апреле, пишет Drom.ru со ссылкой на свои источники.

Основными причинами остановки финансирования перспективных проектов называются внешние факторы (пандемия и рост курса валют) и необходимость сохранения свободного денежного потока. В апреле и мае загрузка производственных мощностей автогиганта составила лишь 50% от плановой, что отрицательно сказалось на финансовых показателях.

Замораживание инвестиций не касается ближайших проектов по модернизации существующих моделей, т.е. фейслифтингов семейств Largus, Vesta и Niva (бывш. Chevrolet Niva). Все три обновленные модели должны быть представлены в период с сентября по декабрь 2020 года, однако рестайлинговую Vesta могут перенести на начало 2021 года из-за отставания в графике работ.

На Largus и Niva изменениям подвергнутся только передние части (крышка капота, бамперы, крылья, светотехника), на Vesta изменится и оформление задней части кузова. Кроме того, Vesta получит светодиодные фары. Также у Vesta и Largus будут обновленные интерьеры.