Стала известна дата презентации новой PlayStation

Компания Sony назвала дату презентации новой игровой консоли PlayStation 5. Мероприятие пройдет 4 июня в 23 часа по московскому времени.

Как сообщает Bloomberg, июнь является традиционным месяцем для показа крупных игровых новинок. Каждый год в это время проходит игровая выставка в Лос-Анджелесе - E3, куда съезжаются практически все игровые производители и разработчики. Sony планирует провести онлайн-презентацию, где покажут игры для новой консоли, которые станут доступны вместе с релизом приставки.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что японская компания раскроет стоимость консоли нового поколения, потому что топ-менеджеры корпорации пока еще не уверены, по какой именно цене следует продавать новинку. Напомним, что выход PlayStation 5 ожидается осенью этого года.