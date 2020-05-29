У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Стала известна дата презентации новой PlayStation

Текст:   Иван Черноусов
29.05.2020,  
22:06
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Компания Sony назвала дату презентации новой игровой консоли PlayStation 5. Мероприятие пройдет 4 июня в 23 часа по московскому времени.

Как сообщает Bloomberg, июнь является традиционным месяцем для показа крупных игровых новинок. Каждый год в это время проходит игровая выставка в Лос-Анджелесе - E3, куда съезжаются практически все игровые производители и разработчики. Sony планирует провести онлайн-презентацию, где покажут игры для новой консоли, которые станут доступны вместе с релизом приставки.

Какие игры стали бесплатными на этих выходных. Список

Вместе с тем аналитики сомневаются, что японская компания раскроет стоимость консоли нового поколения, потому что топ-менеджеры корпорации пока еще не уверены, по какой именно цене следует продавать новинку. Напомним, что выход PlayStation 5 ожидается осенью этого года.