Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
29.05.2020 18:47
Рубрика: Легковые авто

В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

Минпромторг считает ближайшие недели удачным временем для покупки новых автомобилей. Как отметили ТАСС в министерстве, снятие режима ограничений и открытие автосалонов позволяет клиентам получить самые выгодные предложения.

Запуск салонов дилеров помогут автозаводам постепенно нарастить производство, что в совокупности поддержит занятость большого количества сотрудников всей цепочки создания стоимости российского автопрома - от поставщиков компонентов до дилеров.

На сегодняшний день машины продают в 42 регионах России, а с 1 июня к ним присоединится Москва.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Больше половины водителей отвлекаются от управления во время движения

Накануне президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев заявил, что прогнозируют падение продаж машин в России в июне максимум на 50%. При этом дилеры не ждут ажиотажа в московских автосалонах.

Глава РОАД отметил, что в апреле и мае многие россияне решились на дистанционную покупку автомобиля - транспорт приобретался из-за того, что в период пандемии передвигаться на нем наиболее безопасно.

В прошлом месяце российский авторынок сократился на 72,4%. В ассоциации европейского бизнеса назвали апрель "чёрным", сообщив, что результаты побили все антирекорды. Дилеры продали всего 38 922 автомобиля, что на 72,4% меньше, чем за аналогичный месяц в 2019-ом. В численном выражении количество реализованных машин составило минус 102 089 единиц.

Машины Ford научились убивать коронавирус в своих интерьерах