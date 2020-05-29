В Минпромторге назвали лучшее время для покупки автомобиля

Минпромторг считает ближайшие недели удачным временем для покупки новых автомобилей. Как отметили ТАСС в министерстве, снятие режима ограничений и открытие автосалонов позволяет клиентам получить самые выгодные предложения.

Запуск салонов дилеров помогут автозаводам постепенно нарастить производство, что в совокупности поддержит занятость большого количества сотрудников всей цепочки создания стоимости российского автопрома - от поставщиков компонентов до дилеров.

На сегодняшний день машины продают в 42 регионах России, а с 1 июня к ним присоединится Москва.

Накануне президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Олег Мосеев заявил, что прогнозируют падение продаж машин в России в июне максимум на 50%. При этом дилеры не ждут ажиотажа в московских автосалонах.

Глава РОАД отметил, что в апреле и мае многие россияне решились на дистанционную покупку автомобиля - транспорт приобретался из-за того, что в период пандемии передвигаться на нем наиболее безопасно.

В прошлом месяце российский авторынок сократился на 72,4%. В ассоциации европейского бизнеса назвали апрель "чёрным", сообщив, что результаты побили все антирекорды. Дилеры продали всего 38 922 автомобиля, что на 72,4% меньше, чем за аналогичный месяц в 2019-ом. В численном выражении количество реализованных машин составило минус 102 089 единиц.