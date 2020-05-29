В последний раз. Datsun обновил хэтчбек redi-GO

Судьба Datsun решена окончательно: суббренд перестаёт существовать. В Индонезии его уже похоронили, из России погонят с зимними морозами в декабре, а вот в Индии была предпринята попытка реанимировать выпуском обновлённого субкомпакта redi-GO.
Длина redi-GO составляет всего 3435 мм. Хэтчбек Datsun получил в ходе рестайлинга новую переднюю часть с более агрессивным дизайном с L-образными светодиодными ДХО. В задних фонарях, кстати, тоже появились LED-элементы. Примечательно, что Datsun redi-GO сменил не только пластиковое оперение, но и получил другие крылья, а это говорит о серьёзном подходе: стояла задача решающего марш-броска, от которого зависела жизнь, но, увы…
Для осознания масштаба обновления необходимо вспомнить то, что предшественник не имел регулировки наружных зеркал из салона. На новинке такая функция есть.
Супераскетичное торпедо теперь сделано из пластика двух разных цветов, в списке опций - невиданная для модели роскошь: мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида. Были пересмотрены приборная панель, дефлекторы, центральный тоннель.
В моторной гамме изменений не произошло. Бензиновые "тройки" объёмом 0.8 и 1.0 литра, выдающие 54 и 68 л.с. Последний можно купить как с МКП, так и с простеньким "роботом", а 54-сильный предложат только в паре с "механикой".
Цена на новинку в базовой комплектации - 283 000 рупий (265 000 рублей), подорожание составило всего 3 тысячи, однако в более дорогих комплектациях прибавка куда серьёзнее, которая, конечно же, обусловлена новыми опциями и вариантами отделки.
Преемника у redi-GO и других моделей Datsun в Индии не будет.