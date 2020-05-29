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29.05.2020 15:10
Рубрика: Легковые авто

В последний раз. Datsun обновил хэтчбек redi-GO

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Datsun. Фото: Пресс-служба Datsun.
Фото: Пресс-служба Datsun.

Судьба Datsun решена окончательно: суббренд перестаёт существовать. В Индонезии его уже похоронили, из России погонят с зимними морозами в декабре, а вот в Индии была предпринята попытка реанимировать выпуском обновлённого субкомпакта redi-GO.

Фото: пресс-служба АвтоВАЗа
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Длина redi-GO составляет всего 3435 мм. Хэтчбек Datsun получил в ходе рестайлинга новую переднюю часть с более агрессивным дизайном с L-образными светодиодными ДХО. В задних фонарях, кстати, тоже появились LED-элементы. Примечательно, что Datsun redi-GO сменил не только пластиковое оперение, но и получил другие крылья, а это говорит о серьёзном подходе: стояла задача решающего марш-броска, от которого зависела жизнь, но, увы…

Для осознания масштаба обновления необходимо вспомнить то, что предшественник не имел регулировки наружных зеркал из салона. На новинке такая функция есть.

Фото: Пресс-служба Datsun.

Супераскетичное торпедо теперь сделано из пластика двух разных цветов, в списке опций - невиданная для модели роскошь: мультимедийная система с 8-дюймовым тачскрином, камера заднего вида. Были пересмотрены приборная панель, дефлекторы, центральный тоннель.

В моторной гамме изменений не произошло. Бензиновые "тройки" объёмом 0.8 и 1.0 литра, выдающие 54 и 68 л.с. Последний можно купить как с МКП, так и с простеньким "роботом", а 54-сильный предложат только в паре с "механикой".

Фото: www.vk.com/avtovaznewsspb
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Цена на новинку в базовой комплектации - 283 000 рупий (265 000 рублей), подорожание составило всего 3 тысячи, однако в более дорогих комплектациях прибавка куда серьёзнее, которая, конечно же, обусловлена новыми опциями и вариантами отделки.

Преемника у redi-GO и других моделей Datsun в Индии не будет.

Фото: Пресс-служба Datsun.
#Datsun