Указ губернатора Владимирской области от 29 мая 2020 года № 151 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Новости

Пушков оценил резкое заявление Кравчука о России 00:16
Власти США ограничили въезд в страну для ученых из КНР 00:11
В Москве скончались 78 пациентов с коронавирусом 29.05.2020
Против гревших еду на Вечном огне вандалов возбуждено дело 29.05.2020
Трамп пригрозил китайским чиновникам санкциями из-за Гонконга 29.05.2020
В Дзержинске из-за распродажи досрочно закрыли гипермаркет 29.05.2020
В Индии дикие обезьяны похитили пробирки с COVID-19 29.05.2020
Трамп: США прекращают все отношения с ВОЗ 29.05.2020
Стали известны детали стрельбы в Солнцево 29.05.2020
Стала известна дата презентации новой PlayStation 29.05.2020
Чемпионат мира по скалолазанию перенесли на 2021 год 29.05.2020
Журнал Forbes лишил Кайли Дженнер статуса миллиардера 29.05.2020
Аэропорт Краснодара с 1 июня возобновит круглосуточный режим работы 29.05.2020
В США арестовали предполагаемого виновника столкновений в Миннеаполисе 29.05.2020
Голикова пояснила, почему нет точных данных о смертности от COVID-19 29.05.2020
Зеленского не пригласили на парад Победы в России 29.05.2020
Дмитрий Песков отпустил бороду за время карантина 29.05.2020
Аршавин рассказал о сорвавшихся переходах в "Спартак" и "Барселону" 29.05.2020
Широков оскорбил бывшего тренера "Спартака" Якина 29.05.2020
Солнце проснулось после мощнейшей за последние годы вспышки 29.05.2020
В Крыму с 1 июня кафе и рестораны откроют летние площадки 29.05.2020
В Бурятии до конца июня продлили режим ограничительных мер 29.05.2020
Санатории Крыма с 15 июня откроют для внутрирегионального туризма 29.05.2020
На поддержку находящихся за границей россиян выделено 600 млн 29.05.2020
В Ингушетии режим самоизоляции продлили до 7 июня 29.05.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
29 мая 2020 г.

Указ губернатора Владимирской области от 29 мая 2020 года № 151 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

Дата подписания 29 мая 2020 г.
Опубликован 29 мая 2020 г.

Документ является поправкой к

Указ губернатора Владимирской области от 17 марта 2020 года № 38 "О введении режима повышенной готовности"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Абзац 3 подпункта 5.5 изложить в следующей редакции:

"- на территориях и в помещениях объектов организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена или ограничена в соответствии с Указом Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей".".

1.1.2. Абзац 3 подпункта 5.6 изложить в следующей редакции:

"- на территориях и в помещениях объектов организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена или ограничена в соответствии с Указом Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей".".

1.1.3. Подпункт 5.7 изложить в следующей редакции:

"5.7. Посещение гражданами стадионов, спортивных, тренажерных площадок и других плоскостных спортивных сооружений, за исключением занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий в количестве не более 2-х человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 метров.".

1.2. В пункте 35:

1.2.1. Дополнить подпунктами к), л) следующего содержания:

"к) занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий в количестве не более 2-х человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 метров;

л) прогулки на улице в количестве не более 2-х человек вместе при условии социального дистанцирования и исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.".

1.2.2. В абзаце 13 слова "подпунктами а), г), д), е)" заменить словами "подпунктами а), г), д), е), к), л)".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией