Указ губернатора Владимирской области от 29 мая 2020 года № 151 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В целях недопущения распространения во Владимирской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. В пункте 5:

1.1.1. Абзац 3 подпункта 5.5 изложить в следующей редакции:

"- на территориях и в помещениях объектов организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена или ограничена в соответствии с Указом Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей".".

1.1.2. Абзац 3 подпункта 5.6 изложить в следующей редакции:

"- на территориях и в помещениях объектов организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена или ограничена в соответствии с Указом Губернатора области от 12.05.2020 № 127 "О приостановлении и ограничении деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей".".

1.1.3. Подпункт 5.7 изложить в следующей редакции:

"5.7. Посещение гражданами стадионов, спортивных, тренажерных площадок и других плоскостных спортивных сооружений, за исключением занятий физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий в количестве не более 2-х человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 метров.".

1.2. В пункте 35:

1.2.1. Дополнить подпунктами к), л) следующего содержания:

"к) занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий в количестве не более 2-х человек и расстоянии между занимающимися не менее 5 метров;

л) прогулки на улице в количестве не более 2-х человек вместе при условии социального дистанцирования и исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.".

1.2.2. В абзаце 13 слова "подпунктами а), г), д), е)" заменить словами "подпунктами а), г), д), е), к), л)".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области В.В.Сипягин







