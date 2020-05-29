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29.05.2020 10:00
Рубрика: Власть

Володин назвал законы о поддержке граждан и бизнеса самыми важными в мае

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ответил на традиционный вопрос о самых важных законах, принятых в уходящем месяце. В мае глава нижней палаты выделял ряд законодательных мер, направленных на поддержку граждан, бизнеса и НКО в период пандемии коронавируса.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

В мае депутаты продолжали законодательно обеспечивать меры, направленные на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции, напомнил спикер. Его ответ приводится на думском сайте.

- Приняты поправки об увеличении минимального пособия по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, о поддержке туристической отрасли, арендаторов - представителей малого и среднего бизнеса и самозанятых, - перечислил Володин.

Кроме того, были одобрены ряд значимых изменений в Налоговый кодекс: уменьшена налоговая нагрузка на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО.

Фото: iStock
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Еще одна мера, которую выделил спикер, касается освобождения от НДФЛ инициированных президентом доплат работникам социальных учреждений. Их они получат за период с 15 апреля по 15 июля полном объеме. Этот вопрос на контроле у депутатов, заверил Володин.

Председатель Госдумы также отметил комитет Госдумы по бюджету и налогам за работу в мае над законопроектами по поддержке граждан и бизнеса в условиях распространения коронавируса. "Например, благодаря работе комитета экономия на процентах при предоставлении гражданам кредитных каникул не будет признаваться материальной выгодой и облагаться налогом", - уточнил Володин.

Он назвал и депутатов, проявивших наибольшую активность на пленарных заседаниях в мае: это Андрей Макаров ("Единая Россия"), Николай Коломейцев (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛДПР), Олег Шеин ("Справедливая Россия").

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