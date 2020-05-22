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22.05.2020 12:41
Рубрика: Власть

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства о неотложных мерах для борьбы с последствиями пандемии. Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Повысить размер пособия 11 мая предложил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такую поддержку получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Поправка была внесена группой парламентариев от "Единой России" во главе с секретарем Генсовета партии, сенатором Андреем Турчаком.

Благодаря принятию законопроекта с 1 июня минимальный размер пособия вырастет с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей. "Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет", - пояснил Вячеслав Володин. Максимальный размер при этом вырастет с 6 тысяч рублей до 13 тысяч 504 рублей.

Еще одна поправка "единороссов" направлена на защиту единовременной выплаты на детей от 3 лет до 16 лет в 10 тысяч рублей от взысканий по исполнительным производствам.

"Будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долги", - объяснил первый зампред фракции "ЕР" Андрей Исаев.

Власть Работа власти Экономика Пенсии и пособия Законодательная власть Госдума Декретные и пособия на ребенка Пандемия коронавируса COVID-19 Законопроекты и комментарии

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