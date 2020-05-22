Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей

Повысить размер пособия 11 мая предложил президент РФ Владимир Путин. По его словам, такую поддержку получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке.

Поправка была внесена группой парламентариев от "Единой России" во главе с секретарем Генсовета партии, сенатором Андреем Турчаком.

Благодаря принятию законопроекта с 1 июня минимальный размер пособия вырастет с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей. "Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет", - пояснил Вячеслав Володин. Максимальный размер при этом вырастет с 6 тысяч рублей до 13 тысяч 504 рублей.

Еще одна поправка "единороссов" направлена на защиту единовременной выплаты на детей от 3 лет до 16 лет в 10 тысяч рублей от взысканий по исполнительным производствам.

"Будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долги", - объяснил первый зампред фракции "ЕР" Андрей Исаев.