За парковку на газонах автолюбители заплатят от 1,5 до 4 тысяч рублей

За парковку на газонах предлагается ввести штрафы от полутора тысяч до четырех тысяч рублей, а в случае фиксации этих административных правонарушений в порядке, будет предусмотрена твердая сумма штрафа: две тысячи рублей.

Такие нормы предлагаются в проекте нового КоАП, опубликованного Минюстом. Как сообщили в ведомстве, в законопроекте предусмотрена отдельная глава, наказывающая за различные нарушения правил благоустройства территории муниципальных образований.

Как пояснили в ведомстве, предложение о включении в новый КоАП таких составов поступило от представителей Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, которыми был проведен анализ правового регулирования данного вопроса в 85 субъектах Российской Федерации.

"Установление административной ответственности за нарушение правил благоустройства на федеральном уровне позволит унифицировать действующие составы административных правонарушений в данной сфере", подчеркнули в Минюсте.

В частности, владельцам автохлама, брошенного во дворе, будет грозить штраф от 1 до 3 тысяч рублей. "Оставление в нарушение установленных требований благоустройства территории разукомплектованных и (или) брошенных транспортных средств вне специально отведенных мест", так звучит в проекте данный состав правонарушения.

За мойку машины в неположенном месте водитель заплатит от 1 до 2 тысяч рублей. Наказываться будет и остановка на детских и спортивных площадках: штраф от 2 до 5 тысяч рублей. Если нарушение зафиксируют камеры, штраф: 2,5 тысячи.

Как сообщала "РГ", инициировала предложение первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

По ее словам, целесообразно закрепить в кодексе составы административных правонарушений в данной сфере благоустройства и установить единые на всей территории страны санкции за них.

"Мы выбрали наиболее типичные для всех регионов нарушения и хотим их включить в кодекс. И предлагаем, чтобы протоколы по ним имели право составлять должностные лица субъектов РФ и органов местного самоуправления. Над этим мы сейчас работаем", - рассказала сенатор.

Ранее стало известно, что министр юстиции России Константин Чуйченко предложил провести повторное обсуждение проектов КоАП и Процессуального КоАП.