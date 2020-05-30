Постановление правительства Калининградской области от 30 мая 2020 года № 332 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 и об отмене постановления Правительства Калининградской области от 28 мая 2020 года № 330"

В соответствии со статьей 18 Уставного закона Калининградской области от 12 октября 2011 года № 42 "О Правительстве Калининградской области" Правительство Калининградской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 "О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции" (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Калининградской области от 17 марта 2020 года № 139, от 27 марта 2020 года № 154, от 27 марта 2020 года № 155, от 30 марта 2020 года № 157, от 03 апреля 2020 года № 180, от 07 апреля 2020 года № 185, от 10 апреля 2020 года № 193, от 15 апреля 2020 года № 208, от 17 апреля 2020 года № 214, от 24 апреля 2020 года № 228, от 28 апреля 2020 года № 238, от 08 мая 2020 года № 255, от 11 мая 2020 года № 256, от 12 мая 2020 года № 267 и от 22 мая 2020 года № 314) следующее изменение:

1) постановление изложить в следующей редакции:

"О введении на территории Калининградской области режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области и некоторых мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции

В соответствии с подпунктами "м", "у" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", пунктом 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", постановлениями Правительства Российской Федерации от 19 августа 2005 года № 529 "Об организации и контроле за введением и отменой ограничительных мероприятий (карантина) по предписанию территориального органа, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор", от 02 апреля 2020 года № 417 "Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации", распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р, постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COV1D-2019" и от 30 марта 2020 года № 9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COV1D-2019", рекомендациями по организации работы сферы услуг по профилактике COVID-19, направленными письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24, рекомендациями работникам и работодателям в связи с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", направленными письмом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 марта 2020 года № 14-4/10/П-2696, методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 08 мая 2020 года, подпунктом "и" пункта 1 статьи 10 Закона Калининградской области от 19 декабря 1997 года № 46 "О защите населения и территорий Калининградской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании постановлений главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 23 апреля 2020 года № 18р "О профилактических мерах по организации работы салонов красоты и парикмахерских с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 23 апреля 2020 года № 19р "О профилактических мерах по организации работы магазинов непродовольственных товаров с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 17 марта 2020 года № 872, от 20 марта 2020 года № 1172 и от 26 марта 2020 года № 2895, предложений Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 04 апреля 2020 года № 39-00-01/04-1583-2020, предложений главного государственного санитарного врача по Калининградской области от 15 апреля 2020 года № 11, информации Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области от 12 мая 2020 года № 39-00-01/04-2459-2020, а также протокола внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Калининградской области от 14 марта 2020 года № 09/04-05 Правительство Калининградской области постановляет:

1. Ввести на территории Калининградской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калининградской области.

2. Ввести на территории Калининградской области с 18 марта 2020 года ограничительные мероприятия (карантин) с запретом проведения на территории Калининградской области деловых, спортивных, культурных, развлекательных, публичных и иных массовых мероприятий до 15 июня 2020 года.

3. Временно приостановить с 18 марта 2020 года проведение в Калининградской области досуговых мероприятий с участием граждан, в том числе в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности, в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них).

4. Временно приостановить на территории Калининградской области:

1) с 28 марта 2020 года:

- деятельность ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов дистанционным способом, с обязательным соблюдением санитарно-противоэпидемических мер (данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций);

- деятельность кинотеатров (кинозалов), кроме показа кинофильмов на открытых площадках, театров, музеев, парков культуры и отдыха, зоопарков, ночных клубов (дискотек), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, библиотечных организаций, учреждений спортивной подготовки для детей и взрослых, подростковых и молодежных клубов, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров, спортивных клубов, секций, танцевальных, художественных, театральных студий, иных развлекательных и досуговых заведений для детей и взрослых;

- деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения и т.п. (из группы 96.04 Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) (далее - ОКВЭД 2);

- деятельность массажных салонов (из подгруппы 86.90.3 ОКВЭД 2);

- предоставление парикмахерскими и салонами красоты услуг из группы 96.02 ОКВЭД 2 (в части бритья и подравнивания бороды, макияжа, массажа лица, окраски бровей и ресниц, коррекции формы бровей, наращивания ресниц, завивки ресниц, косметических масок по уходу за кожей лица и шеи, гигиенического массажа лица и шеи, косметического комплексного ухода за кожей лица и шеи, СПА-ухода по телу);

В целях настоящего постановления осуществление деятельности по соответствующему виду экономической деятельности определяется по коду основного вида деятельности;

- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных на территориях муниципальных образований Калининградской области "Балтийский городской округ", "Зеленоградский городской округ", "Пионерский городской округ", "Светлогорский городской округ" и "Янтарный городской округ", а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия (за исключением граждан, находящихся в служебных командировках или служебных поездках);

- деятельность объектов массового отдыха, расположенных на территориях муниципальных образований Калининградской области "Балтийский городской округ", "Зеленоградский городской округ", "Пионерский городской округ", "Светлогорский городской округ" и "Янтарный городской округ";

2) с 06 апреля 2020 года до 01 июля 2020 года государственную регистрацию заключения браков в торжественной обстановке.

5. Ввести временный запрет с 28 марта 2020 года на курение кальянов:

1) в местах, предназначенных только для использования курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов;

2) в помещениях и на территориях предприятий общественного питания;

3) в иных общественных местах.

6. Обязать:

1) граждан, проживающих или временно находящихся на территории Калининградской области:

- воздержаться от посещения мест массового скопления людей;

- ограничить поездки, в том числе в целях туризма и отдыха;

2) граждан, посещавших территории за пределами Российской Федерации:

- незамедлительно сообщать по номеру телефона 112 о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на территории за пределами Российской Федерации, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания;

- в случае любого ухудшения состояния здоровья оставаться дома

(по месту пребывания) и незамедлительно обращаться за медицинской помощью в медицинскую организацию по месту прикрепления (с представлением информации о своем пребывании на территории за пределами Российской Федерации) для оформления листков

нетрудоспособности без посещения медицинских организаций (на дому);

- соблюдать изоляцию сроком на 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию в домашних условиях (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) либо при отсутствии такой возможности - в условиях обсерватора;

3) граждан, прибывающих в Калининградскую область из иных субъектов Российской Федерации с 20 апреля 2020 года:

- представлять по прибытии в Калининградскую область находящимся в зале прилетов аэропорта "Храброво" сотрудникам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области, сотрудникам Западного линейного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, должностным лицам органов исполнительной власти Калининградской области (подведомственных им государственных учреждений Калининградской области) следующую информацию о себе:

фамилию, имя, отчество;

сведения о месте, датах пребывания за пределами Калининградской области за период 14 дней до даты прилета;

контактную информацию;

информацию о месте регистрации (месте фактического пребывания) на территории Калининградской области;

сведения о способе соблюдения режима самоизоляции сроком на 14 дней со дня прибытия в Калининградскую область, с представлением подтверждающего документа;

сведения о соблюдении изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации, с представлением подтверждающего документа (для граждан, прибывших в Калининградскую область не позднее чем на следующий день после четырнадцатидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации);

- соблюдать режим самоизоляции сроком на 14 дней со дня прибытия в Калининградскую область:

прибывающих в аэропорт г. Калининграда (Храброво) и зарегистрированных по месту проживания (пребывания) в Калининградской области - в домашних условиях, с возможностью посещения медицинских организаций, в том числе находящихся за пределами Калининградской области, по поводу заболеваний, указанных в пунктах 5, 6 приложения № 1 к настоящему постановлению (данное ограничение не распространяется на граждан, прибывших в Калининградскую область не позднее чем на следующий день после четырнадцатидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации);

прибывающих в аэропорт г. Калининграда (Храброво), проживающих в других субъектах Российской Федерации и не имеющих регистрации по месту проживания (пребывания) в Калининградской области, - по месту пребывания (нахождение в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с другими лицами, на которых не распространяется обязанность соблюдать режим самоизоляции), при отсутствии такой возможности •- в условиях обсерватора (данное ограничение не распространяется на граждан, прибывших в Калининградскую область не позднее чем на следующий день после четырнадцатидневной изоляции в условиях обсерватора в других субъектах Российской Федерации, и применяется с учетом особенностей, установленных абзацем четвертым подпункта 11 настоящего пункта);

- в случае любого ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций, при этом сообщать о своем прибытии на территорию Калининградской области, а также контактную информацию.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- сотрудников Отдела Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в г. Калининграде;

- сотрудников Управления специальной связи по Калининградской области - филиала федерального государственного унитарного предприятия "Главный центр специальной связи";

- лиц, прибывающих в Калининградскую область по приглашению Губернатора Калининградской области либо заместителя Председателя Правительства Калининградской области, координирующего вопросы здравоохранения, в целях решения неотложных вопросов регионального значения;

4) граждан, проживающих совместно с прибывающими с 20 апреля 2020 года в аэропорт г. Калининграда (Храброво) и зарегистрированными по месту проживания (пребывания) в Калининградской области, соблюдать режим самоизоляции одновременно с прибывшими сроком на 14 дней;

5) граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему постановлению, соблюдать с 31 марта 2020 года режим самоизоляции по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах (данное ограничение может не применяться к руководителям и сотрудникам организаций, органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, а также к работникам сферы здравоохранения);

6) граждан иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность;

7) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- случаи оказания медицинской помощи;

- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

8) граждан соблюдать масочный режим (использование средства индивидуальной защиты - маски (одноразовой или многоразовой) на улице, при нахождении во всех видах транспорта общего пользования, иных общественных местах;

9) органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на:

- случаи оказания медицинской помощи;

- деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, а также подведомственных им организаций;

- деятельность органов и учреждений по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- деятельность иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья, иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности;

10) работодателей, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области:

- воздержаться от направления своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от принятия участия в таких мероприятиях;

- применять дистанционные способы проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий;

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

- перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с абзацем десятым подпункта 3 и подпунктами 4, 5 настоящего пункта, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск;

- при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области незамедлительно предоставлять информацию обо всех контактах работника, заболевшего новой коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций;

- при поступлении информации от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области о заболевании работника новой коронавирусной инфекцией обеспечить проведение дезинфекции помещений, в которых находился заболевший работник;

- обеспечить соблюдение в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на прилегающих территориях, иных рабочих местах, с использованием которых осуществляется соответствующая деятельность, требований режима биологической безопасности для работников, в том числе:

проведение обязательной дезинфекции контактных поверхностей во всех помещениях в течение дня;

наличие в организации запаса дезинфицирующих средств для уборки помещений, обработки рук сотрудников и посетителей;

обеспечение соблюдения работниками и посетителями масочного режима, а также социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях и сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

обеспечение дезинфекции салонов автотранспортных средств с использованием дезинфекционных средств, обладающих вирулицидным действием, а также контроль соблюдения пассажирами дистанции от других граждан не менее 1 метра (для организаций, осуществляющих подвоз сотрудников (работников) к местам работы);

11) руководителей организаций, осуществляющих деятельность на территории Калининградской области и привлекающих граждан из других субъектов Российской Федерации для работы в Калининградской области:

- обеспечить наличие документов, подтверждающих основание прибытия на территорию Калининградской области (приказ о направлении в командировку, трудовой договор, гражданско-правовой договор и т.п.);

- осуществлять встречу прибывших на территорию Калининградской области граждан;

- обеспечить соблюдение прибывающими гражданами режима самоизоляции на 14 дней со дня прибытия в Калининградскую область - нахождение в изолированном жилом помещении, позволяющем исключить контакты с другими лицами, на которых не распространяется обязанность соблюдать режим самоизоляции, либо при отсутствии такой возможности - в условиях обсерватора (четырнадцатидневный срок соблюдения режима самоизоляции сокращается в случае, если до его истечения получен отрицательный результат лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного на десятый день со дня прибытия гражданина на территорию Калининградской области);

оплатить стоимость пребывания граждан в обсерваторе (при отсутствии возможности организовать соблюдение режима самоизоляции другим способом);

- обеспечить проведение лабораторного обследования прибывающих граждан на новую коронавирусную инфекцию;

- организовать перевозку прибывающих граждан по территории Калининградской области, исключив использование общественного транспорта;

- принять меры по минимизации контактов прибывающих граждан;

12) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей, перевозку авиационным, железнодорожным, автомобильным, городским наземным электрическим транспортом:

- обеспечить регулярное проведение мероприятий по дезинфекции;

- не допускать па территорию, на которой осуществляется соответствующая деятельность, граждан, не соблюдающих масочный режим;

- отказывать в предоставлении транспортных услуг гражданам, не соблюдающим масочный режим;

13) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, товарищества собственников недвижимости проводить влажную уборку мест общего пользования многоквартирного дома, обработку контактных поверхностей (дверных ручек, перил, кнопок домофонов, лифтового оборудования, почтовых ящиков и т.п.) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия в соответствии с инструкцией (методическими указаниями) по их применению;

14) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по реализации на территории Калининградской области непродовольственных товаров, продуктов питания и товаров первой необходимости, соблюдать в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции требования к организации работы объектов торговли, приведенные в приложении № 2 к настоящему постановлению;

15) руководителей организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории Калининградской области деятельность по предоставлению услуг парикмахерскими и салонами красоты, соблюдать в период неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции требования к организации работы парикмахерских и салонов красоты, приведенные в приложении № 3 к настоящему постановлению.

7. Установить, что граждане, прибывающие с 01 июня 2020 года в аэропорт г. Калининграда (Храброво), проживающие в других субъектах Российской Федерации и не имеющие регистрации по месту проживания (пребывания) в Калининградской области, оплачивают:

1) стоимость пребывания в обсерваторе (при отсутствии возможности организовать соблюдение режима самоизоляции другим способом);

2) проведение лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Действие настоящего пункта не распространяется на граждан, привлекаемых для работы в Калининградской области. Пребывание таких граждан в обсерваторе (при отсутствии возможности организовать соблюдение режима самоизоляции другим способом), а также проведение в отношении них лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию оплачивается привлекающей организацией.

8. Установить, что несовершеннолетние, не достигшие возраста 14 лет, не вправе покидать места проживания (пребывания) без сопровождения законных представителей.

9. Органам местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области:

1) осуществлять мероприятия, направленные на выявление работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущение нахождения таких работников на рабочем месте;

2) воздержаться от направления лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и иных работников в служебные командировки на территории иностранных государств;

3) в пределах компетенции:

- обеспечить информирование населения о мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения настоящего постановления;

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

4) обеспечить осуществление в подведомственных муниципальных организациях мероприятий по выявлению лиц с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.), их изоляции и направлению в медицинские учреждения, проведению ежедневной дезинфекции помещений и размещению информационных материалов по профилактике новой коронавирусной инфекции всеми доступными способами;

5) обеспечить с 30 марта 2020 года по 11 мая 2020 года в муниципальных образовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования:

работу дежурных групп, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер;

- работу горячей линии по вопросам функционирования дежурных групп;

6) ограничить с 12 мая 2020 года до 15 июня 2020 года деятельность муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, путем обеспечения работы:

- дежурных групп, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, для детей, у которых оба родителя (законных представителя) или единственный родитель (законный представитель) приступили (приступил) к работе (данный факт должен подтверждаться справкой от работодателя);

- горячей линии по вопросам функционирования дежурных групп;

7) обеспечить в период с 06 апреля 2020 года и по день окончания учебного года работу муниципальных образовательных организаций, за исключением муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий;

8) организовать проведение в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования, занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в группах не более 10 человек, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, для обучающихся:

- десятых классов - с 18 мая 2020 года по учебным предметам "математика", "русский язык" и профильным предметам;

- одиннадцатых классов - с 06 мая 2020 года по учебным предметам "математика", "русский язык", а также по учебным предметам, которые обучающиеся будут сдавать по своему выбору.

Участие обучающихся в занятиях, указанных в настоящем подпункте, а также график их проведения должны быть согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся;

9) обеспечить выдачу продуктовых наборов обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, имеющим право на бесплатное питание, за период с 30 марта 2020 года по 29 мая 2020 года (за счет средств субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам в соответствии с Законом Калининградской области от 21 сентября 2018 года № 206 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными государственными полномочиями Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях"), с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

10. Частным организациям, а также государственным организациям, находящимся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляющим образовательную деятельность на территории Калининградской области:

1) осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

2) обеспечить ежедневную дезинфекцию помещений указанных организаций;

3) организовать:

- реализацию с 06 апреля 2020 года по день окончания учебного года образовательных программ с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий;

- проведение в образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования, занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в группах не более 10 человек, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, для обучающихся:

десятых классов - с 18 мая 2020 года по учебным предметам "математика", "русский язык" и профильным предметам;

одиннадцатых классов - с 06 мая 2020 года по учебным предметам "математика", "русский язык", а также по учебным предметам, которые обучающиеся будут сдавать по своему выбору.

11. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, обеспечить неприменение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами обязательств по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги за март, апрель и май 2020 года, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание указанной задолженности.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в марте, апреле, мае 2020 года не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

12. Рекомендовать:

1) территориальным органам федеральных органов исполнительной власти в пределах своей компетенции:

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

- оказывать содействие органам исполнительной власти Калининградской области в реализации мер по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции;

2) гражданам воздержаться от посещения религиозных объектов.

13. Органам исполнительной власти Калининградской области:

1) отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Губернатора Калининградской области, данному после 16 марта 2020 года;

2) организовать взаимодействие с подведомственными им государственными организациями Калининградской области, направленное на соблюдение данными организациями и их работниками требований настоящего постановления;

3) в пределах компетенции:

- обеспечить информирование населения о мерах по предотвращению распространения в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения настоящего постановления;

- оказывать содействие гражданам в выполнении настоящего постановления;

4) определить режим работы подведомственных государственных учреждений Калининградской области, в том числе предусмотреть возможность оказания государственных услуг в дистанционной форме, не допуская при этом ухудшения качества их оказания.

14. Министерству развития инфраструктуры Калининградской области:

1) совместно с Министерством здравоохранения Калининградской области организовать введение температурного мониторинга пассажиров на железнодорожных вокзалах и автовокзале города Калининграда перед посадкой;

2) организовать обеспечение транспортирования лиц, прибывающих в аэропорт г. Калининграда (Храброво) с 20 апреля 2020 года, проживающих в других субъектах Российской Федерации и не имеющих регистрации по месту проживания (пребывания) в Калининградской области, до места самоизоляции (в обсерватор), с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер.

15. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калининградской области обеспечить контроль за соблюдением лицами, указанными в подпунктах 3, 4 пункта 6 настоящего постановления, требований по самоизоляции.

16. Управлению по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации (Пресс-службе) Правительства Калининградской области организовать своевременное и полное информирование лиц, прибывающих в Калининградскую область, о необходимости выполнения требований по изоляции (самоизоляции) через средства массовой информации.

17. Министерству образования Калининградской области, Министерству по культуре и туризму Калининградской области, Министерству социальной политики Калининградской области, Министерству спорта Калининградской области обеспечить выполнение находящимися в их ведении государственными учреждениями Калининградской области, осуществляющими образовательную деятельность и деятельность по реализации программ спортивной подготовки, мероприятий по:

1) реализации образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных профессиональных программ, программ профессионального обучения, дополнительных образовательных программ, а также программ спортивной подготовки с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий;

2) проведению промежуточной и государственной итоговой аттестации, демонстрационных экзаменов в группах не более 10 человек, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер;

3) выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

4) обеспечению ежедневной дезинфекции помещений указанных государственных учреждений.

18. Министерству образования Калининградской области:

1) организовать в период с 06 апреля 2020 года по день окончания учебного года работу образовательных организаций Калининградской области с применением электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий;

2) организовать проведение в государственных образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего общего образования, занятий по подготовке к государственной итоговой аттестации в группах не более 10 человек, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, для обучающихся:

- десятых классов - с 18 мая 2020 года по учебным предметам "математика", "русский язык" и профильным предметам;

- одиннадцатых классов - с 06 мая 2020 года по учебным предметам "математика", "русский язык", а также по учебным предметам, которые обучающиеся будут сдавать по своему выбору.

Участие обучающихся в занятиях, указанных в настоящем подпункте, а также график их проведения должны быть согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся;

3) обеспечить выдачу продуктовых наборов за период с 30 марта 2020 года по 29 мая 2020 года включительно, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер:

- обучающимся в государственных общеобразовательных организациях, имеющим право на бесплатное питание за счет средств областного бюджета, в соответствии с нормативами обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

- обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Калининградской области, имеющим право на бесплатное питание за счет средств областного бюджета, в соответствии с нормативами обеспечения питанием обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях Калининградской области:

4) организован, 25 мая 2020 года (резервный день) проведение итогового сочинения для обучающихся по образовательным программам среднего общего образования, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер;

5) организовать 18 мая 2020 года (резервный день) проведение итогового собеседования по русскому языку для обучающихся по образовательным программам основного общего образования с использованием дистанционных технологий.

19. Министерству социальной политики Калининградской области обеспечить выдачу продуктовых наборов за период с 30 марта 2020 года по 29 мая 2020 года, с соблюдением санитарно-противоэпидемических мер, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях Калининградской области, имеющим право на бесплатное питание.

20. Заместителю Председателя Правительства Калининградской области И.А. Баринову осуществлять:

1) контроль за исполнением настоящего постановления;

2) мониторинг ситуации, связанной с распространением в Калининградской области новой коронавирусной инфекции, и ежедневное представление информации Губернатору Калининградской области.";

2) приложение № 1 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

3) приложение № 2 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4) приложение № 3 к указанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Установить, что пункты 1, 7 требований к организации работы на территории Калининградской области объектов торговли в период действия неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции, являющихся приложением № 2 к постановлению Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134 (в редакции настоящего постановления), действуют до 07 июня 2020 года.

3. Отменить постановление Правительства Калининградской области от 28 мая 2020 года № 330 "О внесении изменений в постановление Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 года № 134".

4. Постановление вступает в силу с 01 июня 2020 года и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Калининградской области А.А.Алиханов





Приложение № 1 к постановлению Правительства Калининградской области от 30 мая 2020 г. № 332





Приложение № 1 к постановлению Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 г. № 134

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции с 31 марта 2020 года

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

1) другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44;

2) астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу ,145:

3) бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8.127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадий, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0. N18.3 -N18.5.

6. Новообразования из числа2:

1) злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 но диагнозам С00 - С80. С97:

2) острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81 - С96. D46.

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основною заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).





Приложение № 2 к постановлению Правительства Калининградской области от 30 мая 2020 г. № 332





Приложение № 2 к постановлению Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 г. № 134

Требования к организации работы на территории Калининградской области объектов торговли в период действия неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции

1. Разрешенное время обслуживания посетителей для объектов торговли, расположенных в торговых центрах и торговых комплексах и не имеющих отдельного входа с улицы (кроме объектов торговли системообразующих предприятий и объектов торговли, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости): понедельник - пятница с 10:00 до 18:00 (по местному времени), выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни.

2. Проведение перед открытием объекта торговли уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

3. Организация ежедневного (перед началом рабочей смены) "входного фильтра":

1) с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

2) с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися с территорий за пределами Российской Федерации.

4. Организация при входе на объект торговли мест обработки рук:

1) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового спирта не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов;

2) парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов);

3) дезинфицирующими салфетками.

5. Доступ на объект торговли посетителей (покупателей) только при наличии средств индивидуальной защиты (маска, перчатки).

6. Недопуск в объект торговли посетителей (покупателей) с повышенной температурой тела (выявляемой посредством бесконтактной термометрии) и (или) с признаками респираторной инфекции (кашель, насморк), а также без средств индивидуальной защиты (маска, перчатки).

7. Единовременное нахождение в объекте торговли посетителей (покупателей) из расчета:

1) на 50 кв. метров общей площади объекта торговли - не более одного посетителя (покупателя);

2) в случае, если общая площадь объекта торговли составляет менее 50 кв. метров, - один посетитель (покупатель).

8. Ограничение контактов между работниками, а также между работниками и посетителями (покупателями) путем организации обслуживания с соблюдением принципов социального дистанцирования:

1) обеспечение соблюдения в торговом зале и у касс расстояния между посетителями не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения соответствующей разметки);

2) ограничение доступа посетителей (покупателей) на объект торговли при невозможности соблюдения требования, указанного в подпункте 1 настоящего пункта;

3) организация ожидания за пределами объекта торговли при непредвиденном скоплении очереди, с соблюдением расстояния между гражданами не менее 1,5 метра;

4) ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых (выход за территорию (при наличии), перемещение внутри объекта торговли);

5) запрет приема нищи на рабочих местах;

6) выделение специально отведенного помещения для приема пищи (с оборудованной раковиной для мьггья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком).

9. Создание условий для соблюдения работниками правил личной гигиены (частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового спирта не менее 60 % по массе, парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов).

10. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты -маской (одноразовой или многоразовой) со сменой каждые 3 часа и перчатками.

11. Контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты.

12. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на наличие респираторных заболеваний, с термометрией.

13. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных), с обеспечением режима самоизоляции.

14. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнат приема пищи, санузлов) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия.

15. Проветривание помещений каждые 2 часа.

16. Обработка всех контактных поверхностей с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму после завершения обслуживания каждого клиента на кассе.

17. Подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и (или) видеофиксация).

18. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.





Приложение № 3 к постановлению Правительства Калининградской области от 30 мая 2020 г. № 332





Приложение № 3 к постановлению Правительства Калининградской области от 16 марта 2020 г. № 134

Требования к организации работы парикмахерских и салонов красоты в период действия неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой коронавирусной инфекции на территории Калининградской области

1. Проведение перед открытием парикмахерской или салона красоты уборки помещений с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

2. Организация ежедневного (перед началом рабочей смены) "входного фильтра":

1) с проведением бесконтактного контроля температуры тела работника и обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторных инфекций (повышенная температура, кашель, насморк);

2) с уточнением состояния здоровья работника и лиц, проживающих вместе с ним, информации о возможных контактах с больными лицами или лицами, вернувшимися с территорий за пределами Российской Федерации.

3. Организация при входе в парикмахерскую (салон красоты) мест обработки рук:

1) кожными антисептиками, предназначенными для этих целей (с содержанием этилового спирта не менее 70 % по массе, изопропилового спирта не менее 60 % по массе), в том числе с установлением дозаторов;

2) парфюмерно-косметической продукцией (жидкости, лосьоны, гели с аналогичным содержанием спиртов);

3) дезинфицирующими салфетками.

4. Ограничение контактов между работниками и между посетителями:

1) обслуживание только по предварительной записи с соблюдением временного интервала не менее 20 минут между посетителями для исключения контакта между ними;

2) исключение ожидания обслуживания посетителями внутри парикмахерской (салона красоты), при непредвиденном скоплении очереди организация ожидания на улице с соблюдением принципа социального дистанцирования (1,5 метра);

3) оказание услуг каждому посетителю с соблюдением социального дистанцирования не менее 1,5 метра друг от друга;

4) организация посменной работы работников;

5) ограничение перемещения работников в обеденный перерыв и во время перерыва на отдых (выход из парикмахерской (салона красоты), перемещение внутри парикмахерской (салона красоты);

6) запрет приема пищи на рабочих местах;

7) выделение специально отведенного помещения для приема пищи (с оборудованной раковиной для мытья рук и дозатором для обработки рук кожным антисептиком).

5. Создание условий для соблюдения работниками правил личной гигиены (частое мытье рук с мылом, использование кожных антисептиков с содержанием этилового спирта нс менее 70 % по массе, изопропилового спирта не менее 60 % по массе, парфюмерно-косметической продукции (жидкости, лосьоны, гели, одноразовые салфетки) с аналогичным содержанием спиртов).

6. Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты IV типа - пижамой, медицинским халатом, шапочкой, маской (одноразовой или многоразовой) со сменой каждые 3 часа или респиратором фильтрующим, перчатками, бахилами (моющейся обувью).

7. Контроль за применением работниками средств индивидуальной защиты.

8. Организация в течение рабочего дня осмотра работников на наличие респираторных заболеваний, с термометрией.

9. Временное отстранение от работы лиц из групп риска (старше 65 лет, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, беременных), с обеспечением режима самоизоляции.

10. Недопуск к работе лиц без актуальных результатов предварительных и периодических медицинских осмотров.

11. Проведение ежедневной (после окончания работы) стирки по договору со специализированной организацией или непосредственно в парикмахерской (салоне красоты) (при наличии соответствующих условий).

12. Проведение влажной уборки помещений и мест общего пользования (комнат приема пищи, отдыха, туалетных комнат) с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, с обязательной обработкой контактных поверхностей (поручней, ручек, подлокотников и т.д.).

13. Проветривание помещений каждые 2 часа или после каждого посетителя.

14. Обработка всех контактных поверхностей (дверных ручек, выключателей, подлокотников и т.д.) после завершения обслуживания каждого клиента с применением дезинфицирующих средств по вирусному режиму.

15. Проведение дезинфекции используемого инструмента после каждого клиента по вирусному режиму.

16. Подтверждение проведения дезинфекционных мероприятий, позволяющее оценить объем, качество и своевременность проведенных дезинфекционных мероприятий (фото- и (или) видеофиксация).

17. Наличие пятидневного запаса средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих и моющих средств.







