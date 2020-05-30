Указ главы Республики Крым от 30 мая 2020 года № 178-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

постановляющую часть Указа изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Республики Крым режим функционирования "Повышенная готовность" для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Крым с 00 часов 00 минут 17 марта 2020 года и до особого распоряжения.

2. Обязать граждан:

2.1. Прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации до особого распоряжения:

2.1.1. представлять достоверные сведения (данные) путем заполнения Анкеты для прибывающих на территорию Республики Крым и/или г. Севастополя (далее - Анкета) (приложение 5);

2.1.2. в случае изменения сведений (данных), внесенных в Анкету (в том числе о месте пребывания (жительства) в Республике Крым), в течение трех часов уведомлять Министерство здравоохранения Республики Крым по номерам телефонов "горячих линий": 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12;

2.1.3. обеспечить самоизоляцию по месту жительства (пребывания)

(при наличии условий) на срок 14 календарных дней со дня прибытия в Республику Крым. При отсутствии условий для самоизоляции по месту жительства (пребывания) на территории Республики Крым граждане подлежат медицинскому наблюдению в условиях обсерватора;

2.1.4. соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора;

2.2. Прибывающих на территорию Республики Крым из зарубежных стран:

2.2.1. представлять достоверные сведения (данные) путем заполнения Анкеты;

2.2.2. соблюдать постановления главных государственных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции в условиях обсерватора.

Министерству здравоохранения Республики Крым осуществлять обработку информации, поступающей от граждан в соответствии с подпунктами 2.1.1, 2.1.2 настоящего пункта путем создания и ведения реестра граждан, прибывших на территорию Республики Крым и находящихся на самоизоляции на дому (по месту пребывания).

Актуализированный реестр ежедневно передавать в Министерство внутренних дел по Республике Крым для осуществления контроля за соблюдением указанными в реестре лицами режима самоизоляции.

Определить для обращения граждан, указанных в настоящем пункте, номера телефонов "горячей линии" Министерства здравоохранения Республики Крым: 8-800-733-33-34; 8-800-733-33-12.

3. На должностных лиц федеральных государственных органов, органов, государственной власти субъектов Российской Федерации, прибывающих на территорию Республики Крым в целях осуществления должностных полномочий, положения пункта 2 настоящего Указа не распространяются, за исключением подпунктов 2.1.1, 2.1.2 пункта 2 настоящего Указа.

На экипажи воздушного и морского транспорта, а также на водителей, совершающих международные и внутрироссийские грузовые перевозки, которые продолжают осуществлять свою деятельность, положения пункта 2 настоящего Указа не распространяются, за исключением подпунктов 2.1.1, 2.1.2 пункта 2 настоящего Указа. Исключение прекращает действовать при списании после завершения рейса.

На граждан, прибывших на территорию Республики Крым в командировку, положения пункта 2 настоящего Указа не распространяются, за исключением подпунктов 2.1.1, 2.1.2 пункта 2 настоящего Указа, при условии предоставления документа о результатах обследования на COVID-19, проведенного не позднее чем за двое суток до отъезда, и копии приказа (выписки из приказа) о направлении в командировку в Республику Крым.

4. Совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Указа, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главных государственных санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 календарных дней либо на срок, указанный в постановлениях главных государственных санитарных врачей.

5. Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Республики Крым в режиме обычного рабочего времени, устанавливаются следующие общеобязательные правила поведения:

5.1. Измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела;

5.2. Проведение текущей профилактической дезинфекции препаратами, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации, с кратностью, установленной соответствующими инструктивно-методическими рекомендациями;

5.3. Контроль за обязательным использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания персоналом транспортно-пересадочных узлов, транспортных средств, других мест с массовым пребыванием людей;

5.4. Отстранение от работы граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему Указу.

5.5. Соблюдение на объектах социальной дистанции до других граждан не менее 1,5 метра;

5.6. При поступлении запроса Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего и/или лица с подозрением на заболевание новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший, в течение суток с момента поступления информации, а также оказывать содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

5.7. Перевод граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставление им ежегодного оплачиваемого отпуска;

5.8. Направление уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке:

http://rk.gov.ru/uvedomlenie (за исключением исполнительных органов государственной власти Республики Крым, иных государственных органов Республики Крым, органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также организаций, обеспечивающих деятельность и (или) обеспечивающих и реализующих функции указанных органов);

5.9. Неукоснительное соблюдение рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, размещенных на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (https:/www.rospotrebnadzor.ru/region/korono_virus/rek_ros.php).

6. Запретить на территории Республики Крым на период действия режима функционирования "Повышенная готовность":

6.1. Проведение массовых мероприятий, в том числе публичных, деловых, спортивных, культурных, развлекательных.

6.2. Пребывание несовершеннолетних без сопровождения родителей в общественных местах;

6.3. Выезд организованных детских групп за пределы Республики Крым, в том числе творческих, спортивных коллективов и обучающихся детских школ искусств, профессиональных технических образовательных организаций;

6.4. Временное трудоустройство подростков, достигших возраста 14 лет.

7. Установить, что:

7.1. Вахтовый метод работы на территории Республики Крым в период действия режима функционирования "Повышенная готовность" применяется в порядке, установленном Временными правилами работы вахтовым методом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2020 года № 601;

7.2. Все работники перед выездом на территорию Республики Крым для осуществления работ вахтовым методом должны быть обследованы на COVID-19 за двое суток до отъезда.

7.3. Допуск на вахту вновь поступающих (сменных) работников, прибывающих на территорию Республики Крым из других субъектов Российской Федерации, обеспечивается работодателем после обязательного прохождения ими необходимой временной изоляции (обсервации) в обсерваторах, организованных в соответствии с Рекомендациями по организации работы вахтовым методом в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 30 апреля 2020 года № 02/8480-2020-24, на срок 14 календарных дней.

В случае отсутствия у работодателя надлежащих помещений для организации обсерватора в целях прохождения работниками, прибывшими для выполнения вахтовых работ, необходимой временной изоляции (обсервации) ее прохождение осуществляется в обсерваторах, ближайших к месту осуществления вахтовых работ и имеющих свободные койко-места. В таком случае расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем указанных работников, оплачиваются работодателем.

7.4. Работодатели не позднее чем за 10 рабочих дней до дня прибытия на территорию Республики Крым работников для осуществления работ вахтовым методом направляют на имя Главы Республики Крым Уведомление об организации работы вахтовым методом по форме согласно приложению 9 к настоящему Указу. Указанное Уведомление направляется Главой Республики Крым в течение суток со дня получения в Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю для осуществления в течение 3 рабочих дней соответствующих мероприятий и уведомления Главы Республики Крым о результатах их проведения.

Допуск работников для осуществления работ вахтовым методом осуществляется по решению оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Республике Крым, созданного распоряжением Главы Республики Крым от 19 марта 2020 года № 134-рг. Указанное решение принимается и направляется работодателю оперативным штабом по вопросу предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в Республике Крым в течение 3 рабочих дней со дня поступления соответствующей информации Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю.

8. Министерству внутренних дел по Республике Крым совместно с заинтересованными ведомствами, учреждениями, организациями организовать проведение рейдовых мероприятий в целях осуществления контроля за выполнением пункта 6 настоящего Указа.

9. Приостановить деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность (виды деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст (далее - Общероссийский классификатор) по следующим видам экономической деятельности:

9.1. "55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания" (в том числе детские лагеря, санатории, пансионаты, дома отдыха, палаточные лагеря, гостевые дома, базы отдыха, кемпинги, гостиницы, хостелы), за исключением предоставления мест для временного проживания для граждан, находящихся в служебных командировках;

9.2. "56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков" (в том числе рестораны, бары, кафе быстрого обслуживания, кафетерии, предприятия общественного питания, столовые, буфеты), за исключением осуществления указанной деятельности на вынос, доставки заказов, продуктов питания и напитков без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также на летних площадках.

Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, а также на организации, которые осуществляют данную деятельность на территории аэропортов.

9.3. "59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов" (в том числе деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов, деятельность кинематографических клубов);

9.4. "82.3 Деятельность по организации конференций и выставок";

9.5. "85 Образование", за исключением:

9.5.1. ОКВЭД "85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств";

9.5.2. ОКВЭД "85.30. Обучение профессиональное" по кодам профессий:

14388 - машинист экскаватора;

11453 - водитель погрузчика;

19203 - тракторист;

19205 - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

9.5.3. образовательных организаций с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий;

9.5.4. общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих функционирование дежурных групп;

9.6. "86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций" (за исключением осуществления работ по подготовке к курортному сезону);

9.7. "90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений" (в части предоставления услуг гражданам и организациям), кроме ОКВЭД "90.03 Деятельность в области художественного творчества";

9.8. "91.02 Деятельность музеев" (в части предоставления услуг гражданам и организациям);

9.9. "93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений" (в том числе детские игровые комнаты, ледовые площадки (дворцы), плавательные бассейны, боксерские залы, поля для гольфа, тренажерные и фитнес-залы, батутные центры, деятельность различных аттракционов, включая механические и водные, игры, шоу, тематические выставки и площадки для пикников), за исключением случаев осуществления тренировочного процесса в дистанционном режиме;

9.10. "96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная" (в том числе деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, спа-комплексов, аквапарков, деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения).

10. Ограничения, указанные в пункте 9 настоящего Указа, не распространяются на работу персонала, обеспечивающего эксплуатацию, содержание и поддержание надлежащего состояния объектов.

11. Установить, что в режиме обычного рабочего времени осуществляют деятельность:

11.1. Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, иные государственные органы Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, а также организации, обеспечивающие деятельность и (или) обеспечивающие и реализующие функции указанных органов;

11.2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по следующим видам экономической деятельности (нумерация и виды деятельности приведены в соответствии с Общероссийским классификатором, кроме видов деятельности, отмеченных в виде примечания с пометкой "*"):

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях;

02 Лесоводство и лесозаготовки;

03 Рыболовство и рыбоводство;

05 Добыча угля;

06 Добыча нефти и природного газа;

07 Добыча металлических руд;

08 Добыча прочих полезных ископаемых;

09 Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых;

10 Производство пищевых продуктов;

11 Производство напитков;

12 Производство табачных изделий;

13 Производство текстильных изделий;

14 Производство одежды;

15 Производство кожи и изделий из кожи;

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения;

17 Производство бумаги и бумажных изделий;

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации;

19 Производство кокса и нефтепродуктов;

20 Производство химических веществ и химических продуктов;

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях;

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий;

23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции;

24 Производство металлургическое;

25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий;

27 Производство электрического оборудования;

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов;

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования;

31 Производство мебели;

32 Производство прочих готовых изделий;

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования;

35 Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;

36 Забор, очистка и распределение воды;

37 Сбор и обработка сточных вод;

38 Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья;

39 Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов;

41 Строительство зданий;

42 Строительство инженерных сооружений;

43 Работы строительные специализированные;

45 Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт;

46 Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами;

47 Торговля розничная;

49 Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта;

50 Деятельность водного транспорта;

51 Деятельность воздушного и космического транспорта;

52 Складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

53 Деятельность почтовой связи и курьерская деятельность;

55 * Деятельность по предоставлению мест для временного проживания граждан, находящихся в служебных командировках;

56 * Деятельность по предоставлению услуг общественного питания на вынос, доставки заказов, продуктов питания и напитков без посещения гражданами помещений, а также на летних площадках;

58 Деятельность издательская;

59 * Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ, издание звукозаписей и нот, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "59.14 Деятельность в области демонстрации кинофильмов" (деятельность по показу кинофильмов или видеороликов в кинотеатрах, на открытых площадках или в прочих местах, предназначенных для просмотра фильмов, деятельность кинематографических клубов);

60 Деятельность в области телевизионного и радиовещания;

61 Деятельность в сфере телекоммуникаций;

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги;

63 Деятельность в области информационных технологий;

64 Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;

65 Страхование, перестрахование, деятельность негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения;

66 Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и страхования;

68 Операции с недвижимым имуществом;

69 Деятельность в области права и бухгалтерского учета;

70 Деятельность головных офисов; консультирование по вопросам управления;

71 Деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; технических испытаний, исследований и анализа;

72 Научные исследования и разработки;

73 Деятельность рекла мная и исследование конъюнктуры рынка;

74 Деятельность профессиональная научная и техническая прочая;

75 Деятельность ветеринарная;

77 * Аренда и лизинг, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров" (в том числе прокат туристических судов, каноэ, парусных шлюпок, велосипедов, пляжных шезлонгов и зонтиков, другого спортивного инвентаря);

78 Деятельность по трудоустройству и подбору персонала;

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций,

предоставляющих услуги в сфере туризма;

80 Деятельность по обеспечению безопасности и проведению расследований;

81 Деятельность по обслуживанию зданий и территорий;

82 * Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "82.3 Деятельность по организации конференций и выставок";

84 Деятельность органов государственного управления по обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспечению;

85 * Образование с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, деятельность общеобразовательных организаций, дошкольных образовательных организаций, обеспечивающих функционирование дежурных групп, деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств, деятельность по обучению профессиональному по кодам профессий:

14388 - машинист экскаватора;

11453 - водитель погрузчика;

19203 - тракторист;

19205 - тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;

86 * Деятельность в области здравоохранения, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "86.90.4 Деятельность санаторно-курортных организаций" (за исключением осуществления работ по подготовке к курортному сезону);

87 Деятельность по уходу с обеспечением проживания;

88 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания;

90.03 Деятельность в области художественного творчества;

91 * Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "91.02 Деятельность музеев";

92 Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей;

93 * Деятельность футбольных стадионов, стадионов для занятия легкой атлетикой;

94 Деятельность общественных организаций;

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения;

96 * Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг, за исключением организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по ОКВЭД "96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная" (в том числе деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, спа-комплексов, аквапарков, деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения);

97 Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками;

98 Деятельность недифференцированная частных домашних хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственного потребления;

99 Деятельность экстерриториальных организаций и органов;

100 * Деятельность организаций социального обслуживания населения при осуществлении основной деятельности, связанной с предоставлением социальных услуг населению. Установить, что государственные организации Республики Крым с круглосуточным пребыванием детей осуществляют деятельность в режиме непрерывного функционирования;

101 * Деятельность, связанная с тренировочным и оздоровлением на открытом воздухе членов сборных команд Республики Крым или Российской Федерации в возрасте 18 лет и старше;

102 * Деятельность в области спорта в случае осуществления тренировочного процесса в дистанционном режиме.

12. Организациям и индивидуальным предпринимателям, указанным в подпункте 11.2 пункта 11 настоящего Указа, обеспечить направление Уведомления по форме согласно приложению 7 к настоящему Указу путем прикрепления по ссылке http://rk.gov.ru/uvedomlenie.

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в режиме обычного времени по видам экономической деятельности (сферам), установленным ранее, и подавших Уведомление в соответствии с распоряжением Совета министров Республики Крым от 14 апреля 2020 года № 444-р "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239", повторная подача Уведомления не требуется.

13. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить:

13.1. Размещение формы Уведомления и образца заполненного Уведомления на портале Правительства Республики Крым;

13.2. Размещение перечня организаций (индивидуальных предпринимателей), предоставивших уведомления на портале Правительства Республики Крым, по форме согласно приложению 8 к настоящему Указу.

14. Приостановить до особого распоряжения работу офисов "Мои документы", за исключением: пгт Зуя (Белогорский район), пгт Октябрьское (Красногвардейский район), пгт Новофедоровка (Сакский район), пгт Грэсовский (городской округ Симферополь), г. Алупка (городской округ Ялта), в которых ввести предварительную запись через портал ГБУ РК "МФЦ".

Прием заявителей в центрах "Мои документы" осуществлять строго по предварительной записи через портал ГБУ РК "МФЦ", запись льготной категории граждан - через call-центр.

15. На период до 15 июня 2020 года включительно обязать граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении 2 к настоящему Указу, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью. Указанное ограничение не распространяется на граждан в случае необходимости осуществления безотлагательных действий с личным присутствием, а также на руководителей и работников организаций, чьё нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, при наличии документа (справки) работодателя по форме согласно приложению 3 к настоящему Указу.

16. До особого распоряжения обязать граждан:

16.1. Использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы) при нахождении в транспорте общего пользования, легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, при посещении объектов торговли (оказания услуг), деятельность которых не ограничена настоящим Указом, а также при нахождении в общественных местах (местах ожидания общественного транспорта, на открытых площадях аэропортов, железнодорожных и автобусных вокзалов и пр.);

16.2. При выполнении работ и оказании услуг использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские и немедицинские маски, респираторы);

16.3. Соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

16.4. При занятии физкультурой и спортом на открытом воздухе проводить занятия индивидуально, а при совместном занятии - не более 2 человек с соблюдением дистанции от других граждан не менее 5 метров.

17. До особого распоряжения обязать органы государственной власти Республики Крым, органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

18. До особого распоряжения главам администраций муниципальных образований Республики Крым совместно с центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов обеспечить подвоз граждан, нуждающихся в получении гемодиализа, автотранспортными средствами, закрепленными на праве оперативного управления за администрациями муниципальных образований Республики Крым и центрами социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

19. По 30 июня 2020 года учредителям образовательных организаций негосударственной формы собственности, исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального образования, высшего образования, организациям, осуществляющим спортивную подготовку, профессиональное обучение, приостановить посещение обучающимися образовательных организаций.

Продолжить реализацию образовательных программ дополнительного образования детей и взрослых, среднего профессионального образования, профессионального обучения (за исключением ОКВЭД "85.42.1 Деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств"), высшего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым обеспечить неукоснительное соблюдение Рекомендаций по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 8 мая 2020 года № 02/8900-2020-24:

- подведомственными организациями на экзаменационных площадках с 14 июня по 30 июня 2020 года при проведении государственного экзамена в виде демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия, предусмотренного федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования;

- муниципальными образовательными организациями на пунктах проведения экзаменов с 28 июня по 20 августа 2020 года при сдаче Единого государственного экзамена.

Обеспечить функционирование дошкольных образовательных организаций в режиме дежурных групп. Родители самостоятельно принимают решение о посещении ребенком дошкольной образовательной организации.

В дошкольных образовательных организациях усилить меры по обеспечению безопасных условий пребывания детей.

20. Приостановить на период:

20.1. По 15 июня 2020 года - предоставление льготного проезда в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении (за исключением льготного проезда медицинских работников государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, социальных работников организаций социального обслуживания Республики Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю);

20.2. По 15 июня 2020 года - прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглосуточного действия и гостиницах, в иных средствах размещения, расположенных в Республике Крым, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания указанных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

21. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, органам местного самоуправления в городских округах и муниципальных районах Республики Крым осуществлять контроль за соблюдением ограничений, указанных в настоящем Указе, в пределах установленной компетенции.

22. Обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в местах массового скопления людей (в том числе на торговых объектах), а также перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, организовать мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции до особого распоряжения.

23. Исполнительным органам государственной власти Республики Крым, уполномоченным на организацию и проведение регионального государственного контроля (надзора), органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, уполномоченным на организацию и проведение муниципального контроля, при осуществлении в 2020 году проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 438 "Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года № 440 "О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году".

24. Службе государственного строительного надзора Республики Крым разработать механизм сокращения проведения проверок с учетом особенностей, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации.

25. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)".

26. Министерству внутренних дел по Республике Крым обеспечить взаимодействие с Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по вопросу установления местонахождения граждан, прибывших из неблагополучных территорий, соблюдения гражданами режимов изоляции в рамках мероприятий, предусмотренных санитарным законодательством.

27. Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству экономического развития Республики Крым, Министерству финансов Республики Крым, главам администраций городов Ялты, Евпатории оснастить и привести в готовность обсерваторы, предусмотренные для непрерывного медицинского наблюдения за лицами, прибывшими из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

28. Министерству здравоохранения Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, юридическим лицам независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности запретить посещение стационарных учреждений с круглосуточным пребыванием людей (дом ребенка, детские дома, интернаты и т.д.) на период действия режима функционирования "Повышенная готовность".

29. Министерству труда и социальной защиты Республики Крым, Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым, Министерству здравоохранения Республики Крым до особого распоряжения обеспечить функционирование стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общеобразовательных организаций интернатного типа, организации, осуществляющей обучение, и организаций социального обслуживания в режиме полной изоляции с введением сменного характера работы сотрудников (1 смена - 14 дней).

30. Министерству здравоохранения Республики Крым обеспечить лабораторную диагностику новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с привлечением всех лабораторий организаций вне зависимости от формы собственности, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с возбудителями III - IV групп патогенности с использованием методов, предполагающих выделение возбудителя, соответствующие условия работы и обученный персонал, владеющий методом полимеразноцепной реакции (ПЦР).

31. Медицинским организациям всех форм собственности обеспечить приоритет динамического наблюдения и своевременной госпитализации лиц старше 45 лет с сопутствующими и хроническими заболеваниями, а также информирование их о необходимости своевременного извещения учреждений здравоохранения о появлении признаков простудных заболеваний.

32. Министерству здравоохранения Республики Крым совместно с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Крым и г. Севастополю, Территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Крым, юридическим лицам, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, обеспечить приостановление работ по проведению медицинских осмотров и диспансеризации населения медицинскими организациями Республики Крым, независимо от формы собственности, на период действия режима функционирования "Повышенная готовность", которые проводятся в рамках базовой программы обязательного

медицинского страхования.

33. Министерству транспорта Республики Крым обеспечить проведение мероприятий по санитарной обработке каждой единицы подвижного состава транспорта в течение дня, а также по окончании смены и контроль за их проведением на период действия режима функционирования "Повышенная готовность".

34. Установить, что:

34.1. Перевозки, связанные с отправлением грузов из Республики Крым, а также перевозки грузов в пределах Республики Крым осуществляются при наличии справки, выдаваемой организацией-отправителем, по форме согласно приложению 4 к настоящему Указу;

34.2. Перевозки, связанные с поступлением грузов на территорию Республики Крым, осуществляются при наличии соответствующей товарно-транспортной накладной;

34.3. Полностью ограничиваются пассажирские перевозки по заказам, кроме случаев перевозок для государственных и муниципальных нужд по согласованию с Министерством транспорта Республики Крым;

34.4. Полностью ограничиваются перевозки пассажиров и багажа легковыми такси вместимостью более 5 мест (с учетом места водителя) на территории Республики Крым;

34.5. Легковые такси вместимостью до 5 мест для сидения (с учетом места водителя) работают в обычном режиме на основании выданных Министерством транспорта Республики Крым разрешений на осуществление соответствующей деятельности;

34.6. Полностью ограничить пассажирские перевозки на морском транспорте;

34.7. Пассажирские перевозки:

34.7.1 по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок междугороднего сообщения с 22 мая 2020 года осуществляются в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока. Продажа билетов на проезд и посадка пассажиров осуществляются с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

34.7.2 по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок междугороднего сообщения с 25 мая 2020 года осуществляются в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока. Продажа билетов на проезд и посадка пассажиров осуществляются с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

34.8. По согласованию с Министерством транспорта Республики Крым пассажирские перевозки:

34.8.1 по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского сообщения с 22 мая 2020 года осуществляются в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока. Продажа билетов на проезд и посадка пассажиров осуществляются с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

34.8.2 по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения с 22 мая осуществляются в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока. Продажа билетов на проезд и посадка пассажиров осуществляются с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

34.8.3 по смежным межрегиональным маршрутам регулярных перевозок пригородного сообщения с 25 мая 2020 года осуществляются в обычном режиме работы с учетом объема пассажиропотока. Продажа билетов на проезд и посадка пассажиров осуществляются с соблюдением рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

35. Министерству внутренних дел по Республике Крым установить на подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым дополнительные наряды, обеспечивающие исполнение настоящего Указа.

Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить установку палаток для жизнеобеспечения дополнительных нарядов Министерства внутренних дел по Республике Крым и охрану общественного порядка на подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым.

36. Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить бесконтактную термометрию и анкетирование лиц, въезжающих на территорию Республики Крым, в целях выявления лиц с признаками инфекционного заболевания при проведении ограничительных мероприятий, в том числе на автомобильном и железнодорожном подходах к Крымскому мосту со стороны Республики Крым и в ООО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "СИМФЕРОПОЛЬ".

37. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Крым, Крымскому линейному управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте, Крымскому МУГАДН Ространснадзора, Министерству транспорта Республики Крым и администрациям городов и районов Республики Крым обеспечить ежедневный контроль на транспорте, включая проводимые мероприятия транспортными и дорожно-строительными организациями по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

38. Министерству внутренней политики, информации и связи Республики Крым обеспечить:

38.1. Размещение (опубликование) настоящего Указа на официальном портале Правительства Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

38.2. Ежедневное информирование населения о мероприятиях по предотвращению распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Крым.

39. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима функционирования "Повышенная готовность" в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

40. Предложить:

40.1. Межрегиональному управлению Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю обеспечить проведение на территории Республики Крым комплекса противоэпидемических мероприятий по предотвращению завоза и распространения в Республике Крым новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

40.2. Управлению Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю, Министерству внутренних дел по Республике Крым, Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю оказывать содействие исполнительным органам государственной власти Республики Крым и органам местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым в принятии мер по предотвращению завоза и распространения в Республике Крым новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

40.3. Главному управлению Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Крым и городу Севастополю, частным охранным организациям принимать меры, направленные на обеспечение сохранности объектов, работа которых приостановлена в соответствии с настоящим Указом.";

признать утратившими силу приложения 1, 6 к Указу.

2. Настоящий Указ вступает в силу 1 июня 2020 года.

Глава Республики Крым С.Аксенов







