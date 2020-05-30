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30.05.2020 18:20
Рубрика: Спорт

"Локомотив" не будет приобретать Кокорина

Текст: Максим Домчев

Руководство "Локомотива" приняло решение отказаться от приобретения нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
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Ранее в СМИ сообщалось о намерении "Локомотива" нынешним летом подписать контракт с Кокориным, чей контракт с "Зенитом" истекает нынешним летом. Пока игрок, находящийся в аренде в "Сочи", так и не подписал новое соглашение с командой из Санкт-Петербурга.

Как сообщает "СЭ", руководство "Локомотива" было намерено предложить Кокорину соглашение по схеме "2+1" с заработной платой около 2 миллионов евро в год. Однако после того, как генеральный директор клуба Василий Кикнадзе объявил о смене стратегии развития клуба, такой вариант "железнодорожников" не устроил.

Напомним, Кокорин из-за участия в нескольких драках в центре Москвы долго находился под следствием и отбывал тюремное заключение. После возвращения в футбол, выступая на правах аренды за "Сочи", он в 4 матчах забил 3 гола.

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